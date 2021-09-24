Политика

10:33 24.09.2021

ЕС должен разработать стратегию для поддержки реформ в Украине, направленных на искоренение коррупции на государственном уровне – доклад аудиторов ЕС

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ЕС должен разработать стратегию для поддержки реформ в Украине, направленных на искоренение коррупции на государственном уровне – доклад аудиторов ЕС

Европейская аудиторская палата (European Court of Auditors (ECA) констатирует, что поддержка Евросоюзом реформ, направленных на борьбу с коррупцией на высоком государственном уровне, не достаточно эффективна, и рекомендует разработать соответствующую стратегию.

Речь об этом идет в специальном отчете Европейской аудиторской палаты (ЕАП) Европейского союза, обнародованном в четверг Палатой.

Представляя отчет в четверг из Люксембурга в ходе видео-пресс-конференции, член Европейской счетной палаты, который непосредственно отвечал за подготовку доклада, Юхан Партс отметил, что в документе "мы не критикуем украинскую власть, наш предмет аудита – это Европейская комиссия, Европейская служба внешних действий".

Говоря об основных положениях отчета, Партс заявил, что первый из них "хорошо известен". "Украина страдает от такого рода коррупции, которая захватила государство. Это не только вопрос широко распространенной коррупции, такие ситуации мы называем "захватом государства". Это значит, что олигархи имеют большое влияние на действующую власть, политику, бизнес, средства массовой информации. Это – коренная причина коррупции в целом. Это – реальность, и в нашем докладе мы изучили этот феномен в деталях, чтобы лучше понять характер и как работает эта структура. Чтобы разрешить коренную причину нам нужно лучше изучить этот феномен – как работает эта олигархическая система, что привело даже к проблеме в культурном плане, и это делает борьбу с этой проблемой еще более сложной", - сказал докладчик.

Он отметил, что, не смотря на ряд инициатив со стороны ЕС, вложение больших ресурсов и применение различных инструментов, таких, как условия, необходимые для предоставления программы макрофинансовой помощи, предоставления безвизового режима и так далее, "олигархическое влияние не сильно изменилось".

"Конечно, есть небольшое улучшение, но все эти изменения – создание некоторых институций, принятие некоторых законов - легко могут быть обратимыми… Наша общая оценка заключается в том, что на этом фронте нет прорыва, нет изменений", - озвучил мнение ЕАП аудитор.

По его словам, "ЕС давно было известно об связях между олигархами, высокопоставленными чиновниками, политиками, судьями, государственными предприятиями и средствами массовой информации".

"Тем не менее, мы считаем, что подход ЕС в поддержке Украине не фокусировался на борьбе с коррупцией и "захвате" государства. (Со стороны ЕС) Необходимо различать большую и мелкую коррупцию. Состоянием на сегодня это не так. Поэтому мы рекомендуем разработать стратегию для большой коррупции, которая будет не такой как для мелкой. В этом заключается слабость действий ЕС" - назвал рекомендацию Партс.

В качестве примера приводится безвизовый режим.

Теги: #олигархи #ес #коррупция #реформы #украина
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