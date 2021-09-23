Политика

10:34 23.09.2021

В Раде необходимо найти юридическое решение по процедуре рассмотрения антиолигархического и ресурсного законопроектов - нардеп Железняк

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В Раде необходимо найти юридическое решение по процедуре рассмотрения антиолигархического и ресурсного законопроектов - нардеп Железняк

Руководство Верховной Рады вместе с главами фракций должны провести консультации перед началом рассмотрения вопросов повестки дня в четверг, чтобы найти юридическое решение по поводу процедуры принятия антиолигархического и ресурсного законопроектов, считает глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Я думаю, что сегодня с утра, еще до рассмотрения первого законопроекта будет объявлен перерыв и все главы фракций вместе с президиумом пойдут на консультации. И я очень надеюсь, что в ходе консультаций мы все вместе найдем юридическое решение для того, чтобы не было поправочного спама, но и в то же время, чтобы каждый народный депутат имел право настаивать на своих поправках", - сказал Железняк журналистам в кулуарах парламента.

В противном случае депутат не исключает блокирования трибуны Верховной Рады представителями оппозиции или же "другие формы протеста".

При этом он убежден, что на пленарном заседании 23 сентября "все копья будут ломаться" именно в отношении процедуры рассмотрения как законопроекта об олигархах, так и "ресурсного" законопроекта. Железняк отметил, что согласно закону, каждый депутат имеет право настаивать на каждой своей поправке.

"Да, к сожалению, есть и нелогичные поправки, и те, которые не соответствуют Регламенту. Более года назад была ситуация, когда в "антиколомойский" было внесено 16 тысяч поправок. Все понимали, что это спам, и тогда парламент юридически нашел выход из ситуации, разрешив специальную процедуру. Сейчас власть в случае с обоими законопроектами пытается исказить Регламент и запустить совсем иную процедуру, когда ни один народный депутат независимо от фракции не будет иметь право поднять любую поправку, то есть принятие законопроекта пройдет без обсуждения", - пояснил парламентарий.

Теги: #рада #железняк #законопроекты
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