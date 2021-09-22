Политика

20:45 22.09.2021

Президент Польши на Генассамблее ООН заявил о несправедливом отношении стран севера Европы к Украине

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Президент Польши на Генассамблее ООН заявил о несправедливом отношении стран севера Европы к Украине

Президент Польши Анджей Дуда считает несправедливым отношение к Украине стран, причастных к реализации проекта газопровода "Северный поток 2".

"У границы с Польшей происходят трагические события, о которых - у меня сложилось впечатление - человечество, кажется, забыло… В Европе после Второй мировой войны, в 21 веке, Украина подверглась вторжению. Как отреагировал богатый Север на эту трагедию борьбы украинского народа за независимость? Это было строительство огромного газопровода "Северный поток – 2", по которому российский газ пойдет в Западную Европу, что принесет агрессору еще больше миллиардов и полную беспомощность или даже безразличие к тому факту, что Украина сейчас находится в еще большей опасности", - сказал Дуда во время общих дебатов на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава Польского государства отметил, что недавно участвовал в саммите Крымской платформы в Киеве и был одним из немногих лидеров государств "богатого Севера". "Я искал там тех, кто построил и одобрил строительство газопровода "Северный поток – 2", но не нашел", - подчеркнул Дуда.

Теги: #дуда #генассамблея
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