Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не намерен подавать в отставку, но в то же время готов к тому, что народные депутаты могут инициировать процедуру замены спикера парламента.

"Если мы говорим о том, пойду ли я в отставку, - я не собираюсь подавать в отставку. Если мы говорим о том, может ли принять соответствующее решение Верховная Рада Украины, - да, может. Для этого нужно 226 голосов, есть отдельная процедура: сбор 150-ти подписей, дальше - подготовка, отчёт и голосование в стенах парламента. Я к этому готов, и говорил об этом давно: если будет желание народных депутатов заменить председателя Верховной Рады, это их право", - заявил он в интервью телеканалу "Прямой" в среду.

На уточняющий вопрос, будет ли он выполнять свои обязанности как обычный народный депутат в случае увольнения с должности председателя украинского парламента, Разумков ответил: "Буду работать не только в зале Верховной Рады".

Он подчеркнул, что у него нет мировоззренческих разногласий с коллегами, в том числе по партии "Слуга народа". Спикер напомнил, что считает необходимым вести борьбу с олигархатом цивилизованным образом, чтобы "это проходило в рамках закона и регламента".

Комментируя заявление первого заместителя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко о якобы некомандной игре со стороны спикера, Разумков сказал, что хотел бы услышать конкретику.

Он также объяснил, что не всегда голосует на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), поскольку считает, что "санкции не могут вводиться в отношении наших граждан: если они виноваты, у нас достаточно законодательных механизмов, чтобы привлечь их к ответственности".

"По каждому вопросу я могу свою позицию объяснить. Захотят ли это объяснение услышать - это уже другой вопрос. Я не могу быть в этом уверен. А если провести профессиональную дискуссию, то думаю, мою работу сложно назвать некомандной за последние три года, начиная с 2018-го", - отметил Разумков.