Рада призывает международное сообщество дать оценку выборам в Госдуму РФ и фактам незаконного голосования

Верховная Рада призывает международное сообщество дать оценку выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации, которые проводились 17-19 сентября на временно оккупированной территории Украины.

Соответствующий проект постановления №6078 "О Заявлении Верховной Рады о нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021" поддержали 322 народных депутата.

В заявлении обращается внимание международного сообщества на факт проведения 17-19 сентября 2021 нелегитимных выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины.

В заявлении отмечаются нарушения государством-оккупантом норм международного гуманитарного права, в частности привлечение к голосованию граждан Украины с незаконно выданными паспортами Российской Федерации, перемещение населения государства оккупанта на временно оккупированных территориях Украины и неконтролируемый процесс пересечения международно признанной государственной границы Украины.

В заявлении Верховная Рада признает такие выборы незаконными, а Государственную Думу Российской Федерации - нелегитимной и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и фактов незаконного голосования.