Политика

12:43 22.09.2021

Во время саммита Украина-ЕС в октябре Зеленский поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины - Жовква

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Во время саммита Украина-ЕС в октябре Зеленский поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины - Жовква

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявляет, что во время очередного саммита Украина-ЕС в октябре глава государства Владимир Зеленский поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины.

"Президент поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины во время Саммита", - сказал Жовква на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду.

Кроме того, он заявил, что украинская сторона предложила европейской стороне проект совместного заявления Саммита, и по его информации большинство предложений будет учтено.

Ожидается, что на Саммите будет представлена украинская оценка выполнения Соглашения об ассоциации, чтобы в будущем можно было говорить о совместной оценке. По мнению Жовквы важным является вопрос проведения первого раунда переговоров обновления таможенных тарифов, а также вопрос обновления дополнений к Соглашению об ассоциации.

"Важным вопросом, который будет обсужден на Саммите, будет вопрос энергетической безопасности, в частности "Северный поток -2" и энергетика в целом", - добавил он.

Среди прочего, замруководителя ОПУ выразил надежду на подписание соглашения о совместном авиационном пространстве, а также ряда других шоглашений.

Очередной саммит Украина-ЕС пройдет 12 октября в Киеве.

Теги: #ес #украина #саммит
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