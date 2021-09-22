Политика

12:02 22.09.2021

Госбюджет-2022 не о людях, а о прихоти властей и самопиаре - нардеп Рудык

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Госбюджет-2022 не о людях, а о прихоти властей и самопиаре - нардеп Рудык

В представлении проекта государственного бюджета на следующий год абсолютно отсутствуют дальновидность и стратегия, там нет ничего для украинцев, зато предусмотрено выполнение прихотей власти и ее же самопиар, считает лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

"Прежде всего, этот бюджет абсолютно недальновидный. Он принципиально не о людях, а о власти: о выполнении прихотей и о самопиаре. Все статьи будут пересматриваться еще много раз и то, что будет выноситься в зал на финальном голосовании, уверена, изменится в худшую сторону", - цитирует Рудык пресс-служба "Голоса".

По ее словам, в проекте бюджета никак не предусмотрена поддержка малого и среднего бизнеса, несмотря на то, что вероятность новых локдаунов не исключают даже в правительстве.

"Отсутствует поддержка предпринимателей. Это касается и планов на пересмотр бюджета 2021, и на 2022 год. Уверены ли мы, что будут локдауны? Да, правительство уже четко и неоднократно заявляло о ковидных ограничениях. Но что делать людям, которые будут вынуждены уйти на локдауны, - никто не объясняет", - отмечает Рудык.

Она также подчеркнула, что доходная часть госбюджета вызывает немало вопросов. Например, считает Рудык, сейчас власть "через колено требует принять закон об олигархах, но принесет ли он деньги в госказну".

"Власть признает: доходов для бюджета закон об олигархах не даст. Не будет дополнительных средств на медицину, образование или армию. Даже на дороги, которыми любит щеголять власть. Тогда зачем его принимать? Чтобы дать Офису президента и СНБО еще больше полномочий. По моему мнению, это единственная цель этого законопроекта", - констатирует лидер партии "Голос".

Госбюджет, по мнению Рудик, должен базироваться на стратегии развития, а не на сохранение рейтингов провластной политсилы. "Что нам нужно, чтобы мы через пять лет жили лучше, чем сегодня? Это иметь цель и видение, к которой мы двигаем страну. И уже под это видение планировать бюджет", - добавила парламентарий.

Теги: #рудык #госбюджет
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