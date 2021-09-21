Политика

18:39 21.09.2021

Зеленский поздравил Трюдо с победой на выборах, ожидает с визитом в Киеве

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Зеленский поздравил Трюдо с победой на выборах, ожидает с визитом в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой на парламентских выборах и ожидает его с визитом в Киеве.

"Поздравляю Джастина Трюдо с победой на выборах. Уверен, что особое партнерство между Украиной и Канадой в дальнейшем будет углубляться. Жду своего друга Джастина Трюдо в Киеве с визитом", - написал Зеленский в своем Twitter во вторник.

Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах. Выборы в Канаде состоялись 20 сентября. О внеочередных выборах Трюдо объявил 15 августа.

 

Теги: #зеленский #канада #трюдо
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