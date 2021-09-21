Политика

17:13 21.09.2021

Добкин и глава местного Нацкорпуса Немичев идут в мэры Харькова как самовыдвиженцы

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Добкин и глава местного Нацкорпуса Немичев идут в мэры Харькова как самовыдвиженцы

Во вторник, 20 сентября, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия приняла документы от двух желающих баллотироваться на пост городского головы.

"Мы приняли сегодня документы от двух кандидатов-самовыдвиженцев - Константина Немичева и Михаила Добкина", - сообщила корреспонденту Интерфакс-Украина глава горизбиркома Елена Матвиенко.

Народный депутат нескольких созывов, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин занимал пост городского головы с 2006 по 2010 г.г. На очередных местных выборах в 2020 году был зарегистрирован кандидатом как самовыдвиженец, однако позднее снял свою кандидатуру в пользу тогдашнего руководителя города Геннадия Кернеса, находившегося на лечении в немецкой клинике "Шарите".

Константин Немичев - глава областной организации Нацкорпуса, позиционирует себя как единый кандидат от проукраинских сил.

Как сообщалось, ранее местные организации шести проукраинских партий ("Акцент", "Голос", "Демсокира", "Европейская солидарность", "Нацкорпус" и "Правый сектор") подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве на период выборов городского головы Харькова, который предусматривал определение и выдвижение единого кандидата. В конце августа представители партий-подписантов провели голосование по кандидатуре единого кандидата, победителем которого оказался Немичев. Однако позднее две партии ("Акцент" и "Европейская солидарность") отозвали свои голоса, при этом ЕС заявила, что оставляет за собой право выдвинуть своего кандидата.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

Теги: #мэр #выборы #харьков
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