Порошенко раскритиковал бюджетную политику и призвал выплатить людям 13-ю пенсию

Бюджетная политика "Слуг народа" базируется не на интересах людей, а на лоббировании теневых доходов, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Я подчеркиваю - мы еще в этом году должны защитить людей, выплатить 13-ю пенсию, защитить децентрализации, которую вы ограбили, вернуть задолженность армейцам, добавить позиции по субсидиям, и это надо сделать сейчас", - говорит лидер "Евросолидарности" с трибуны Верховной Рады, передает пресс-служба партии.

Порошенко отметил, что, несмотря на коронакризис, соседние государства показали значительно более высокий рост экономики, чем Украина.

"Бюджет - это философия развития страны со стороны правящей власти. Для стимулирования развития экономики нам нужны прямые иностранные инвестиции", - убежден Порошенко.

Он отметил, что для стимулирования инвестиций власть должна обеспечить верховенство права и доверие, демократию, права человека, свободу СМИ и отсутствие преследования оппозиции.

"По всем этим вопросам Украины при Зеленском демонстрирует регресс", - констатирует политик.