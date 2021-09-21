Политика

15:19 21.09.2021

Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым сложной производственной ситуацией

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Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым сложной производственной ситуацией

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко называет причиной сложившихся отношений между фракцией и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым некомандную работу спикера.

"Мы для себя это называем, что у нас сложная производственная ситуация… Большую часть действий, которая произошла за последние несколько дней, я бы отнес к некомандной (работе - ИФ) со стороны председателя Верховной Рады", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, отвечая на вопрос о конфронтации между "Слугой народа" и спикером парламента.

Народный депутат также сообщил, что в настоящее время руководство фракции общается в Разумковым посредством писем.

Отвечая на вопрос о возможном сборе подписей нардепов за отставку Разумкова, Корниенко сказал: "всякое может быть". При этом он подчеркнул, что гипотетически рассуждать об этом не намерен и будет определяться со своим решением "в непростой жизненной политической ситуации" только в случае, если дойдёт дело до подписных листов об отставке спикера.

Он вновь высказался за встречу фракции с Разумковым для обсуждения накопившихся вопросов.

Как сообщалось, разногласия между "Слугой народа" и Разумковым возникли на почве вопроса о направлении законопроекта о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия настаивал, чтобы закон был передан в Венецианскую комиссию после его принятия, однако Разумков направил документ на экспертизу до его рассмотрения во втором чтении и целом, о чем его просили оппозиционные фракции.

Разумков в настоящее время находится на больничном из-за коронавирусной болезни.

Теги: #разумков #корниенко #слуга_народа
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