Политика

15:16 21.09.2021

Посол Польши подчеркивает важность сотрудничества Украины со странами-соседями

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Посол Польши подчеркивает важность сотрудничества Украины со странами-соседями

Сотрудничество Украины с ближайшими странами-соседями не менее важно, чем с другими мощными странами, в частности, странами Нормандской четверки, США, Канадой, отметил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки, который ранее предложил создать новый дипломатический формат с участием послов стран Балтии, Вышеградской группы и Румынии.

"Прежде все, возможно, инициатива - это много сказано. Я просто приветствовал инициативу министра Дмитрия Кулебы и центра "Призма" обратить внимание на сотрудничество Украины с соседями, с ближайшим регионом. Мне кажется, этот регион для Украины не менее важен, чем отношения с мощными странами Нормандской четверки, США, Канадой и другими", - сказал Цихоцки агентству "Интерфакс-Украина" в Киеве во вторник.

Он отметил, что инициатива реализации этой идеи должна исходить от Министерства иностранных дел Украины.

"Я выразил такую идею, что если существуют и очень эффективно работают другие форматы, в частности G7, было бы не менее эффективным, если бы мы также работали с региональным форматом. Но это было больше мнение, предложение, чем какая-то формальная инициатива. Здесь инициатива остается за Министерством иностранных дел Украины - каким образом эту концепцию приближения к региону реализовывать", - пояснил дипломат.

Цихоцки считает, что странам в регионе надо быть более консолидированными, поскольку они сталкиваются с общими угрозами.

"Это неофициальная инициатива, потому делать какой-то перечень этих стран было бы не очень корректно. Понятно, что Эстония, Латвия, Литва, Вышеградские страны (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), Румыния непосредственно здесь находятся, они также чувствуют эти угрозы, перед которыми стоит Украина, со стороны России, связанные с внутренним кризисом в Беларуси, с Covid, тем, что произошло в Афганистане. Для нас также вызов создают последствия построения Nord Stream 2", - сказал посол.

"То есть у нас совместный путь был исторически и сегодня. Мне кажется, нас многое объединяет, мы не самые большие по территории, экономике, страны в Европе, то есть нам надо быть более консолидированными", - резюмировал Цихоцки.

Теги: #посол #цихоцки #польща
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