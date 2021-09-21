Зеленский может вмешаться в конфликт между Разумковым и "Слугой народа" – советник главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, может вмешаться в конфликт между спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и партией "Слуга народа", если он будет нарастать, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

При этом он подчеркнул, что не готов говорить об отставках спикера парламента или членов правительства, поскольку это внутренние дела парламента и, соответственно, Кабинета министров.

Однако, по словам Подоляка, между Разумковым и партией выявились разногласия, например, из-за нежелания Разумкова голосовать на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) за введение санкций в отношении бизнесмена Виктора Медведчука и связанных с ним телеканалов, имплементации земельной реформы и законопроекта о деолигархизации.

"Скажу больше: если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту. С жесткими решениями", - заявил Подоляк в интервью изданию "Главком", опубликованном во вторник.

Как отметил советник главы Офиса президента, "спикер Верховной Рады открыто тормозит ключевые инициативы президента".

Он также добавил, что на сегодняшний день для Разумкова существует два варианта. "Или ты являешься ключевым членом команды, потому что все-таки являешься спикером парламента и позволяешь делать модерационные процессы по фундаментальным президентским инициативам более эффективными. Или заявляешь, что олигархи - это хорошо, а действующая олигархическая система в государстве является вполне оптимальной … В последнем варианте ты, разумеется, становишься оппонентом собственной команде. Но нельзя сидеть сразу на двух стульях", - сказал Подоляк.