Политика

14:35 21.09.2021

Зеленский может вмешаться в конфликт между Разумковым и "Слугой народа" – советник главы ОП

2 мин читать
Зеленский может вмешаться в конфликт между Разумковым и "Слугой народа" – советник главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, может вмешаться в конфликт между спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и партией "Слуга народа", если он будет нарастать, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

При этом он подчеркнул, что не готов говорить об отставках спикера парламента или членов правительства, поскольку это внутренние дела парламента и, соответственно, Кабинета министров.

Однако, по словам Подоляка, между Разумковым и партией выявились разногласия, например, из-за нежелания Разумкова голосовать на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) за введение санкций в отношении бизнесмена Виктора Медведчука и связанных с ним телеканалов, имплементации земельной реформы и законопроекта о деолигархизации.

"Скажу больше: если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту. С жесткими решениями", - заявил Подоляк в интервью изданию "Главком", опубликованном во вторник.

Как отметил советник главы Офиса президента, "спикер Верховной Рады открыто тормозит ключевые инициативы президента".

Он также добавил, что на сегодняшний день для Разумкова существует два варианта. "Или ты являешься ключевым членом команды, потому что все-таки являешься спикером парламента и позволяешь делать модерационные процессы по фундаментальным президентским инициативам более эффективными. Или заявляешь, что олигархи - это хорошо, а действующая олигархическая система в государстве является вполне оптимальной … В последнем варианте ты, разумеется, становишься оппонентом собственной команде. Но нельзя сидеть сразу на двух стульях", - сказал Подоляк.

 

Теги: #разумков #слуга_народа #офис_президента #рада #подоляк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:19 21.09.2021
Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым сложной производственной ситуацией

Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым сложной производственной ситуацией

14:45 21.09.2021
Оппозиционные фракции против замены спикера парламента Разумкова

Оппозиционные фракции против замены спикера парламента Разумкова

11:55 21.09.2021
Парламент принял в целом законопроект о внедрении в Украине договоров управляемого доступа

Парламент принял в целом законопроект о внедрении в Украине договоров управляемого доступа

10:21 21.09.2021
Рада примет ресурсный законопроект во 2-м чтении, вопрос только во времени - глава бюджетного комитета

Рада примет ресурсный законопроект во 2-м чтении, вопрос только во времени - глава бюджетного комитета

09:39 21.09.2021
Профильный комитет ВР намерен за 2 года запустить Бюджетный офис для улучшения планирования бюджета и анализа законопроектов

Профильный комитет ВР намерен за 2 года запустить Бюджетный офис для улучшения планирования бюджета и анализа законопроектов

13:29 20.09.2021
Фракция "Слуга народа" в понедельник не будет рассматривать кадровую ротацию в правительстве - Корниенко

Фракция "Слуга народа" в понедельник не будет рассматривать кадровую ротацию в правительстве - Корниенко

13:25 20.09.2021
"Слуга народа" не инициирует отставку спикера - Корниенко

"Слуга народа" не инициирует отставку спикера - Корниенко

12:28 20.09.2021
Разумков призвал антикоррупционные органы проверить информацию о возможных взятках нардепам "за голос по некоторым отставкам"

Разумков призвал антикоррупционные органы проверить информацию о возможных взятках нардепам "за голос по некоторым отставкам"

12:22 20.09.2021
Согласительный совет включил в повестку дня пленарной недели Рады законопроекты о деолигархизации и о наполнении госбюджета

Согласительный совет включил в повестку дня пленарной недели Рады законопроекты о деолигархизации и о наполнении госбюджета

11:51 20.09.2021
Стефанчук выступает за изменения в законодательство, которые позволят проводить заседания Рады онлайн

Стефанчук выступает за изменения в законодательство, которые позволят проводить заседания Рады онлайн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым сложной производственной ситуацией

Оппозиционные фракции против замены спикера парламента Разумкова

Тимошенко заявляет об угрозе разрушения Трудового кодекса и банкротства местных бюджетов в Украине

Правительство использует инициативы "Голоса" о правилах локдауна, но каждый раз плетется в хвосте с подготовкой - нардеп Рудык

Варшава заявила о незаконности проведения выборов РФ в оккупированном Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол Польши подчеркивает важность сотрудничества Украины со странами-соседями

Тимошенко заявляет об угрозе разрушения Трудового кодекса и банкротства местных бюджетов в Украине

Правительство использует инициативы "Голоса" о правилах локдауна, но каждый раз плетется в хвосте с подготовкой - нардеп Рудык

Варшава заявила о незаконности проведения выборов РФ в оккупированном Крыму

Гройсман: Государство должно финансово мотивировать людей к прививке от КОВИДа

ЕС необходимо усиливать собственные оборонные возможности, это не угроза союзникам Брюсселя

Железняк утверждает, что депутаты из объединения "Справедливость" сотрудничают с ОПУ

Порошенко требует расследовать, почему власти разрешили незаконные выборы в Госдуму на территории Украины

"Единая Россия" набирает 49,63% голосов по итогам обработки 95% протоколов, КПРФ набирает 19,20%, ЛДПР - 7,48%, в Думу проходят "Новые люди" - ЦИК РФ

Рада должна отреагировать на выборы в Госдуму РФ с привлечением украинских граждан - Стефанчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА