Тимошенко заявляет об угрозе разрушения Трудового кодекса и банкротства местных бюджетов в Украине

Законодательные инициативы, вынесенные в повестку дня Верховной Рады, не учитывают интересов граждан и грозят нарушением из трудовых прав, отмечает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Мы с фракцией внимательно изучили повестку дня - очень унизительную лоббистскую повестку дня, где начинается разрушение Трудового кодекса, где у работающих людей отбираются последние права и много других коррупционных вещей. Но нет внимания к тому, что инфляция в стране достигла таких пределов, что 50% доходов украинцев идет на еду. Для сравнения, в Германии - 10%. Здесь речь не идет о том, что люди не могут выживать, а в бюджете на следующий год эпоха бедности продолжается в полном объеме", - отметила Тимошенко во время своего выступления в парламенте.

Кроме того, по ее словам, власть толкает местные бюджеты на банкротство, заставляя их компенсировать разницу в тарифах на тепло, а райгазы и горгазы не могут эффективно обслуживать потребителей.

"Хаос в стране достиг апогея, но в этом зале нет интересов людей, их боли, их бедности. Здесь есть дерибан бюджета, сужение прав, закрытие социальной политики. Прекращайте это делать! Или парламент вернется к служению людям, или такой парламент украинцам не нужен! Вернитесь к реальной жизни и к людям", - сказала Тимошенко, обращаясь к коллегам из фракции "Слуга народа".