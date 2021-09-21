Политика

12:30 21.09.2021

Правительство использует инициативы "Голоса" о правилах локдауна, но каждый раз плетется в хвосте с подготовкой - нардеп Рудык

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Правительство использует инициативы "Голоса" о правилах локдауна, но каждый раз плетется в хвосте с подготовкой - нардеп Рудык

Все граждане Украины должны быть обеспечены легким доступом к вакцине от Covid-19 cейчас, когда Украина находится на пороге новой волны коронавируса, а государство должно постоянно напоминать о том, где можно вакцинироваться и как это можно сделать, считает лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик.

"Все страны, которые достигли хороших результатов в вакцинации, сотрудничали с работодателями, потому что лучший стимул для вакцинации - это проактивная позиция работодателя. И я вместе с фракцией "Голос" критиковала экс-министра здравоохранения Степанова за то, что не было вакцины. А потом, еще в июне, мы говорили правительству: давайте готовиться к локдауну, который будет осенью. И то, что сейчас эта подготовка идет так медленно и неэффективно - это не потому, что это непредсказуемо", - цитирует Рудык пресс-служба партии "Голос".

Политик подчеркнула, что правительство не было готово выйти с первого сентября с четким планом подготовки к осенней волне коронавируса. По ее словам, то, что Кабмин говорит сейчас о доступе и возможность работать во время локдауна для вакцинированных украинцев, "Голос" предлагал еще 1 сентября вместе с множеством других инициатив для поддержки бизнеса. "Наше предложение было четкое и справедливое. Во-первых, если у вас на предприятии вакцинировано 80% работников, люди имеют возможность работать. Это нужно было делать сразу и это стимулировало бы вакцинацию", - сказала Рудик.

Во-вторых, по ее словам, так же, как и в прошлом году, правительство должно было выйти и сказать: "Да, мы скорее всего введем локдаун, но мы предупредим вас о нем за месяц, мы отменим ЕСВ и сделаем мораторий на проверки". И в-третьих, отметила политик, правительство должно выделить деньги на поддержку предпринимателей.

"Все это фракция "Голос" уже внесла пакетом в парламент, а правительство потихоньку, словно это какие-то новости, теперь принимает. Я, конечно, благодарна, что вы принимаете наши инициативы, но не понимаю, почему мы каждый раз отстаем по уровню подготовки", - сказала Рудик.

Теги: #коронавирус #голос #рудик
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