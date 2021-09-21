Варшава заявила о незаконности проведения выборов РФ в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Польши заявило о незаконности проведения российских парламентских выборов в оккупированном Крыму, а также осудило массовое предоставление российских паспортов гражданам Украины и организацию электронного голосования на Донбассе.

"Министерство иностранных дел считает незаконным проведение "выборов" на Крымском полуострове, нелегально оккупированном Российской Федерацией. Министерство также осуждает массовое предоставление российских паспортов гражданам Украины и организацию электронного голосования на Донбассе. Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении МИД Польши, размещенном на сайте посольства Польши в Украине.

В польском внешнеполитическом ведомстве также вновь выразили сожаление в связи с тем, что российские власти помешали организации наблюдательной миссии ОБСЕ.

"Такие действия ставят под сомнение намерения Российской Федерации отстаивать демократические ценности и являются неоправданной попыткой подорвать общепринятые стандарты", - отмечается в заявлении.

В МИД Польши отмечают, что "последовательная, системная кампания власти Российской Федерации, направленная против гражданского общества России, оппозиции и свободных СМИ, затрудняла доступ к независимой информации, делала невозможным представителям оппозиции выдвигать кандидатов, а также серьезно осложняла россиянам выбор в соответствии с их предпочтениями".

"Эта ситуация может вызвать сомнения в легитимности новых депутатов", - подчеркивается в заявлении.