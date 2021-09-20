Порошенко требует расследовать, почему власти разрешили незаконные выборы в Госдуму на территории Украины

Проведение незаконных выборов в Госдуму РФ на территории Украины является неприемлемым и требует расследования правоохранительных органов, заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Я полностью поддерживаю предложения большинства фракций, прозвучавшие по немедленному рассмотрению постановления Верховной Рады о непризнании выборов в России в связи с проведением их на территории аннексированной республики Крым. По признанию самой российской власти, больше 200 000 украинских граждан Донбасса, которым были всунуты паспорта, были затянуты, в том числе, и через механизм электронного голосования на эти незаконные выборы", - приводит слова Порошенко в ходе согласительного совета пресс-служба партии.

Порошенко подчеркнул, что в этом видна "политика двойных стандартов".

"Хотел бы напомнить, что во времена моей каденции по моему поручению было запрещено проведение фейковых фальсифицированных выборов Российской Федерации на территории Украины…Тут вдруг Офис президента, власть и отдельные представители "Слуг народа" из парламента позволяют проводить эти выборы на территории консульских и дипломатических учреждения в Украине. А как вы сейчас собираетесь обращаться к мировой общественности не признавать эти выборы, когда вы своим распоряжением позволяете их проведения?", - сказал Порошенко.

Политик заявил, что требует расследования, каким образом незаконные выборы проводились на территории Украины.