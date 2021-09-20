Политика

11:41 20.09.2021

Рада должна отреагировать на выборы в Госдуму РФ с привлечением украинских граждан - Стефанчук

1 мин читать
Рада должна отреагировать на выборы в Госдуму РФ с привлечением украинских граждан - Стефанчук

Верховная Рада должна отреагировать на выборы в Государственную Думу РФ, заявляет первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

"Состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Я бы очень попросил, чтобы один из вопросов, которые будут рассмотрены Верховной Радой на предстоящей неделе, - это все-таки реакция парламента Украины на то, что произошло, на то, что проходили выборы в оккупированном украинском Крыму, на то, что привлекались к выборам украинские граждане, которых незаконным способом доставляли для голосования на соответствующие избирательные участки", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник.

Теги: #крым #выборы #стефанчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:22 20.09.2021
Поездка "международных наблюдателей" в Крым не легитимизирует незаконный избирательный процесс - спикер МИД Украины

Поездка "международных наблюдателей" в Крым не легитимизирует незаконный избирательный процесс - спикер МИД Украины

20:33 17.09.2021
Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины – МИД

Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины – МИД

16:45 17.09.2021
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов на довыборы в Раду, Сущенко и Ильенко идут в одном округе

ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов на довыборы в Раду, Сущенко и Ильенко идут в одном округе

11:15 17.09.2021
МИД Украины протестует в связи с проведением РФ выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

МИД Украины протестует в связи с проведением РФ выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

10:46 17.09.2021
И.о. директора ГБР Сухачев: в "деле моряков" приоритетны интересы украинского флота, ждем решения Международного морского трибунала

И.о. директора ГБР Сухачев: в "деле моряков" приоритетны интересы украинского флота, ждем решения Международного морского трибунала

19:41 16.09.2021
"Слуга народа" может выдвинуть кандидатом в нардепы на округе №184 главу Херсонской ОГА Козыря

"Слуга народа" может выдвинуть кандидатом в нардепы на округе №184 главу Херсонской ОГА Козыря

11:36 16.09.2021
Кулеба: ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам

Кулеба: ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам

10:57 16.09.2021
Кулеба: Украина будет фиксировать нарушения на выборах в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях

Кулеба: Украина будет фиксировать нарушения на выборах в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях

14:06 14.09.2021
УИНП создал видеоколлекцию воспоминаний об оккупации Крыма

УИНП создал видеоколлекцию воспоминаний об оккупации Крыма

09:34 13.09.2021
Кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ выиграл уже вторые предвыборные дебаты - опрос

Кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ выиграл уже вторые предвыборные дебаты - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков готов выдать подписные листы для сбора подписей нардепов за его отставку

Украина введет санкции в связи с выборами в Госдуму РФ на Донбассе и в Крыму, в том числе в отношении наблюдателей – Данилов

Депутаты Европарламента призывают ЕК расследовать потенциальную причастность "Газпрома" к росту цен на газ

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять в целом законопроект о деолигархизации - нардеп Безуглая

Арахамия опроверг информацию о разговоре с Коломойским по поводу отставки Разумкова

ПОСЛЕДНЕЕ

"Единая Россия" набирает 49,63% голосов по итогам обработки 95% протоколов, КПРФ набирает 19,20%, ЛДПР - 7,48%, в Думу проходят "Новые люди" - ЦИК РФ

Власть должна гарантировать украинцам возможность работать в локдаун, компенсации бизнесу и мораторий на проверки – лидер "Голоса"

"Слуга народа" против повестки дня от Аппарата Рады

Президенты Франции и США обсудят ситуацию вокруг отмены Австралией контракта на постройку подлодок

Разумков готов выдать подписные листы для сбора подписей нардепов за его отставку

Порошенко призвал мир не признавать "выборы" в Госдуму РФ, а также усилить санкции против Кремля

Украина введет санкции в связи с выборами в Госдуму РФ на Донбассе и в Крыму, в том числе в отношении наблюдателей – Данилов

Разумков и Шмыгаль участвовали в совещании у Зеленского по подготовке законопроектов о деолигархизации и "ресурсного" законопроекта - нардеп Кравчук

Депутаты Европарламента призывают ЕК расследовать потенциальную причастность "Газпрома" к росту цен на газ

Власть должна учесть рекомендации Венецианской комиссии к законопроекту об олигархах – нардеп Рахманин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА