Рада должна отреагировать на выборы в Госдуму РФ с привлечением украинских граждан - Стефанчук

Верховная Рада должна отреагировать на выборы в Государственную Думу РФ, заявляет первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

"Состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Я бы очень попросил, чтобы один из вопросов, которые будут рассмотрены Верховной Радой на предстоящей неделе, - это все-таки реакция парламента Украины на то, что произошло, на то, что проходили выборы в оккупированном украинском Крыму, на то, что привлекались к выборам украинские граждане, которых незаконным способом доставляли для голосования на соответствующие избирательные участки", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник.