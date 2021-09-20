Политика

11:22 20.09.2021

Поездка "международных наблюдателей" в Крым не легитимизирует незаконный избирательный процесс - спикер МИД Украины

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Поездка "международных наблюдателей" в Крым не легитимизирует незаконный избирательный процесс - спикер МИД Украины

Приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров для наблюдения за выборами в Госдуму РФ - их частная инициатива, эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Рассматриваем приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров как их частную инициативу. Они никого не представляют, кроме себя. Эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Спикер МИД отметил, что Россия выдает желаемое за действительное, называя нескольких маргинальных политиков "международными наблюдателями" на выборах в Крыму.

"Иностранные правительства четко заявили, что не будут признавать итогов российского голосования на временно оккупированных территориях Украины. Более того, по нашей информации, наши партнеры предостерегали своих политиков от посещения Крымского полуострова. Никаких оснований ставить под сомнение консолидированную международную позицию по Крыму нет", - подчеркнул Николенко.

Ранее российские СМИ сообщили, что в Крым в качестве "международных наблюдателей" на выборах в Госудуму РФ прибыли экс-депутат парламента Франции Мишель Вуазен, депутат Национального собрания Франции Жером Ламбер, секретарь Экономического и социального совета Сербии Душан Петрович.

Теги: #крым #наблюдатели #мид_украины #выборы
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