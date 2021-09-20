Политика

11:05 20.09.2021

Власть должна гарантировать украинцам возможность работать в локдаун, компенсации бизнесу и мораторий на проверки – лидер "Голоса"

1 мин читать
Власть должна гарантировать украинцам возможность работать в локдаун, компенсации бизнесу и мораторий на проверки – лидер "Голоса"

Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык инициировала три постановления Верховной Рады, в частности, о возможности работать во время локдауна, запрет на проверки бизнеса и выделение 10 млрд грн в поддержку предпринимателей.

"Сейчас особенно важно поддержать людей дела. Мы в "Голосе" знаем, что деньги на это у правительства есть. Вместо того, чтобы раздавать их на округа мажоритарщикам, которые поддерживают власть, увеличивать финансирование Генеральной прокуратуры, как это предусмотрено проектом бюджета, государство должно выделить 10 млрд грн в поддержку предпринимателей", - цитирует Рудык пресс-служба политсилы.

Она убеждена, что минимизация последствий локдауна для экономики возможна при выполнении трех шагов, в частности, обеспечение возможности работать во время локдауна, запрет немотивированные проверки бизнеса и создание государственной программы поддержки предпринимателей.

Теги: #рудык #локдаун #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:30 14.09.2021
Если школы и садики закроют на локдаун, у родителей не будет возможности работать – нардеп Железняк

Если школы и садики закроют на локдаун, у родителей не будет возможности работать – нардеп Железняк

21:30 12.09.2021
Кличко надеется, что не будет необходимости вводить локдаун в Киеве

Кличко надеется, что не будет необходимости вводить локдаун в Киеве

14:23 09.09.2021
Кабмин к началу следующей недели примет решение о работе бизнеса в "красной" зоне при условии вакцинации работников

Кабмин к началу следующей недели примет решение о работе бизнеса в "красной" зоне при условии вакцинации работников

11:29 09.09.2021
Корниенко не исключает, что процесс переписи населения в Украине сможет "накладываться" на возможные локдауны

Корниенко не исключает, что процесс переписи населения в Украине сможет "накладываться" на возможные локдауны

10:47 07.09.2021
AmCham призвала Раду и премьера обсуждать любые существенные для инвесторов законодательные изменения с бизнес-сообществом

AmCham призвала Раду и премьера обсуждать любые существенные для инвесторов законодательные изменения с бизнес-сообществом

15:28 06.09.2021
Бизнес ожидает прозрачного диалога с Радой и готов доработать ряд инициатив - ЕБА

Бизнес ожидает прозрачного диалога с Радой и готов доработать ряд инициатив - ЕБА

09:50 06.09.2021
Бизнес готов выделить уже около 25 млн грн на восстановление столичного костела Св. Николая

Бизнес готов выделить уже около 25 млн грн на восстановление столичного костела Св. Николая

15:28 04.09.2021
Ряд бизнесменов выделили средства на восстановление костела Святого Николая – министр Ткаченко

Ряд бизнесменов выделили средства на восстановление костела Святого Николая – министр Ткаченко

19:20 03.09.2021
Украину ожидает минимум один локдаун - президент Internet Invest Group

Украину ожидает минимум один локдаун - президент Internet Invest Group

11:19 03.09.2021
Жилые новостройки бизнес-класса в Киеве подорожали за год на 30% - эксперт

Жилые новостройки бизнес-класса в Киеве подорожали за год на 30% - эксперт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков готов выдать подписные листы для сбора подписей нардепов за его отставку

Украина введет санкции в связи с выборами в Госдуму РФ на Донбассе и в Крыму, в том числе в отношении наблюдателей – Данилов

Депутаты Европарламента призывают ЕК расследовать потенциальную причастность "Газпрома" к росту цен на газ

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять в целом законопроект о деолигархизации - нардеп Безуглая

Арахамия опроверг информацию о разговоре с Коломойским по поводу отставки Разумкова

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" против повестки дня от Аппарата Рады

Президенты Франции и США обсудят ситуацию вокруг отмены Австралией контракта на постройку подлодок

Разумков готов выдать подписные листы для сбора подписей нардепов за его отставку

Порошенко призвал мир не признавать "выборы" в Госдуму РФ, а также усилить санкции против Кремля

Украина введет санкции в связи с выборами в Госдуму РФ на Донбассе и в Крыму, в том числе в отношении наблюдателей – Данилов

ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов на довыборы в Раду, Сущенко и Ильенко идут в одном округе

Разумков и Шмыгаль участвовали в совещании у Зеленского по подготовке законопроектов о деолигархизации и "ресурсного" законопроекта - нардеп Кравчук

Депутаты Европарламента призывают ЕК расследовать потенциальную причастность "Газпрома" к росту цен на газ

Власть должна учесть рекомендации Венецианской комиссии к законопроекту об олигархах – нардеп Рахманин

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять в целом законопроект о деолигархизации - нардеп Безуглая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА