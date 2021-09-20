Власть должна гарантировать украинцам возможность работать в локдаун, компенсации бизнесу и мораторий на проверки – лидер "Голоса"

Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык инициировала три постановления Верховной Рады, в частности, о возможности работать во время локдауна, запрет на проверки бизнеса и выделение 10 млрд грн в поддержку предпринимателей.

"Сейчас особенно важно поддержать людей дела. Мы в "Голосе" знаем, что деньги на это у правительства есть. Вместо того, чтобы раздавать их на округа мажоритарщикам, которые поддерживают власть, увеличивать финансирование Генеральной прокуратуры, как это предусмотрено проектом бюджета, государство должно выделить 10 млрд грн в поддержку предпринимателей", - цитирует Рудык пресс-служба политсилы.

Она убеждена, что минимизация последствий локдауна для экономики возможна при выполнении трех шагов, в частности, обеспечение возможности работать во время локдауна, запрет немотивированные проверки бизнеса и создание государственной программы поддержки предпринимателей.