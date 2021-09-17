Разумков готов выдать подписные листы для сбора подписей нардепов за его отставку
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков готов по первому же запросу выдать подписные листы для сбора подписей народных депутатов за его отставку.
"Процедуры отзыва председателя ВР более чем понятны и просты, определены регламентом, определены законами Украины, Конституцией. Пожалуйста, если есть такое желание поменять председателя Верховной Рады, все знают: только придет запрос, сразу выдам подписные листы. Но я сегодня продолжаю работать, как председатель Верховной Рады и в отставку точно не собираюсь", - сказал Разумков в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.
Он подчеркнул, что за два года своей работы главой законодательного органа "не допускал беспредела в парламенте и сейчас этого не допустит".
"Может быть, кому-то такая позиция неудобна, но я такой, какой есть и меняться не буду… И буду работать далее, сколько мне будет отведено. Разговоры о моей от ставки ходят уже давно. Посмотрим. Я этого не боюсь", - подытожил спикер.