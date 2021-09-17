ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов на довыборы в Раду, Сущенко и Ильенко идут в одном округе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в пятницу зарегистрировала четырех кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины, которые пройдут 31 октября в одномандатных избирательных округах №184 (центр - г.Новая Каховка Херсонской области) и №197 (центр – г.Канев Черкасской области).

Согласно сообщению пресс-службы секретариата Комиссии, в округе №184 зарегистрирован один кандидат, а в округе №197 – три, в том числе от партии "Европейская солидарность" журналист, бывший политзаключенный Кремля и первый заместитель председателя Черкасского областного совета Роман Сущенко. В то же время ЦИК отказала в регистрации двух кандидатов в округе №184 из-за невнесения денежного залога в определенном законом размере и несоответствии закону поданных документов.

Ранее комиссия уже зарегистрировала 14 кандидатов в народные депутаты Украины: шестерых в округе №184 и восьмерых в округе ОВО №197, в том числе выдвиженца от политической партии "Свобода", экс-нардепа Андрея Ильенко, который 31 октября стал первым зарегистрировавшимся кандидатом на запланированных промежуточных выборах.

Как сообщалось, выборы в округах №№184 и 197 проводятся в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

1 сентября на обоих округах начался избирательный процесс. Сами выборы пройдут 31 октября 2021 года. Участие в них смогут принять более 290 тыс избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.