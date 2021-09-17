Разумков и Шмыгаль участвовали в совещании у Зеленского по подготовке законопроектов о деолигархизации и "ресурсного" законопроекта - нардеп Кравчук

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и министр юстиции Денис Малюська принимали участие в совещании у президента Украины Владимира Зеленского с участием представителей парламента и правительства, на котором обсуждалась повестка дня ближайшей пленарной недели, в частности подготовка законопроекта о деолигархизации (№5599) и "ресурсного" законопроекта (№5600) к рассмотрению во втором чтении, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Спикер Дмитрий Разумков был на этом совещании, то есть на онлайн-связи (глава парламента 10 сентября сообщил о получении положительного результата теста на COVID-19 - ИФ). Также на нем присутствовали и премьер-министр Денис Шмыгаль и некоторые министры, в частности глава Министерства финансов Сергей Марченко, министр юстиции Денис Малюська. Мы обсуждали в целом повестку дня, но при этом самые важные - это про олигархов и "ресурсный", - сказала Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По ее словам, Верховная Рада намерена начать рассмотрение этих двух законопроектов на ближайшей пленарной неделе, которая начинается 21 сентября.

Кроме того, парламентарий отметила, что президент не обсуждал с парламентариями и представителями Кабмина кадровые вопросы, кроме того, что "нужно в начале пленарной недели проголосовать за главу правоохранительного комитета, а предварительно речь шла о том, что это господин Сергей Ионушас". Этот вопрос также планирует отдельно обсудить фракция "Слуга народа" на заседании 20 сентября.

"Других кадровых вопросов мы не поднимали, но опять-таки, пока что нет окончательной повестки дня заседания фракции, поэтому возможно, ещё какие-то вопросы ещё добавятся", - уточнила замглавы фракции.