Политика

14:17 17.09.2021

Арахамия опроверг информацию о разговоре с Коломойским по поводу отставки Разумкова

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Арахамия опроверг информацию о разговоре с Коломойским по поводу отставки Разумкова

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о том, что обсуждал с бизнесменом Игорем Коломойским вопрос возможного голосования за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

"Я не знаю (о чем речь - ИФ). У господина Ткача спросите (журналист Михаил Ткач обнародовал в сети фото разговора Арахамии и Коломойского на футбольном матче Динамо- Бенфика, которые якобы обсуждали возможность отставки Разумкова - ИФ): если он хочет подставлять господина Разумкова, то пускай господин Ткач приходит и даёт свою позицию. У меня не было никакого такого разговора", - сказал Арахамия журналистам в пятницу.

Ранее некоторые украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Арахамия и Коломойский в разговоре на футбольном матче Динамо - Бенфика якобы достигли договоренности о том, что власть может получить голоса за отставку Разумкова от депутатов, на которых имеет влияние бизнесмен. Также медиа отмечают, что соответствующее голосование, вероятно, состоится в Верховной Раде уже в следующую пятницу.

Теги: #арахамия #разумков #коломойский
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