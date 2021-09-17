В "Евросолидарности" против рассмотрения антиолигархического закона без заключения Венецианской комиссии

Рассматривать антиолигархический закон без заключения Венецианской комиссии недопустимо, если Украина продолжает курс на евроинтеграцию, считает сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"Без заключения Венецианской комиссии рассмотрение любого (антиолигархического – ИФ) законопроекта украинским парламентом, особенно тогда, когда в украинской Конституции написано, что нашей целью является вступление в ЕС, - неправильно и нелегитимно. Поэтому все оппозиционные фракции обратились к председателю Верховной Рады, чтобы он направил письмо в Венецианскую комиссию. Она подтвердила его получение и сегодня начинает его (законопроекта – ИФ) анализ", - цитирует слова Герасимова, сказанные им на брифинге после заседания комитета национальной безопасности и обороны, пресс-служба "Евросолидарности" в пятницу.

По словам нардепа, действующая редакция законопроекта является антиконституционной и нацелена не на борьбу с олигархами, а на политические преследования.

"Это всем понятно, и сегодня все, кто читал его, придерживаются именно такого мнения", - подчеркнул Герасимов.

Он отметил, что действия власти могут быть расценены как недружественные по отношению к европейским партнерам Украины.

"Мы обратились к руководству и членам комитета с просьбой не рассматривать этот закон. Без заключения Венецианской комиссии считаем это неправильным. Это является недружественным шагом в сторону Европейского Союза. Оценка Венецианской комиссии является одним из ключевых элементов оценки Европейским Союзом законодательства любой страны", - заявил нардеп.

Он добавил, что заседание комитета также является нелегитимным, поскольку депутатам не предоставили достаточно времени для ознакомления с законопроектом. Кроме того, по словам Герасимова, представителям оппозиции не предоставили слово на комитете даже по процедурным вопросам.

"Ростислав Павленко и Андрей Пузийчук обратились к председателю комитета, чтобы они выступили по вопросам утверждения повестки дня. И они (представители "Слуг народа" - ИФ) очень сильно испугались, не предоставили слово. Причем очень срочно поставили на голосование этот порядок дня, подтвердили и пошли дальше", - отметил народный депутат.

"Оппозиционные фракции парламента считают, что до вывода Венецианской комиссии рассмотрение этого законопроекта является неправильным, невозможным и недружественным относительно Европейского Союза", - резюмировал Герасимов.