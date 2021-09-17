Арахамия о разговоре с Коломойским на футбольном матче: обменялись шутками про закон об олигархах

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал обнародованные в сети кадры своего общения с бизнесменом Игорем Коломойским.

"Он сказал: "Сейчас я к тебе подойду - и тебе нужно будет декларироваться", а я ему говорю: "Не спешите, ещё пару недель есть - можно не декларироваться". Обменялись шутками про закон об олигархах", - сказал Арахамия журналистам в пятницу.

Вместе с тем он подчеркнул, что на матче был с супругой, сыном и другом.

"Я не знал (что на матче будут министры, другие депутаты и бизнесмены - ИФ), потому что я в ту ложу (общение Арахамии и Коломойского запечатлели в вип-ложе стадиона - ИФ) не шел, хотя у меня был, кстати, билет туда. Но я никогда не хожу в ложу почётных гостей, я иду в те ложи, где обычные люди. Я не был там (в вип-ложе): вот ложа номер 33 (где находился Арахамия - ИФ), за бортиком, потом ложа почётных гостей", - добавил глава фракции монобольшинства.

Ранее журналист Михаил Ткач обнародовал в соцсети фотографии, на которых запечатлено общение Арахамии и Коломойского во время матча лиги чемпионов "Динамо-Бенфика".