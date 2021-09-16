Политика

20:43 16.09.2021

Принятие законопроекта о рынке древесины будет способствовать восстановлению лесов и прозрачности на рынках как в Украине, так и в ЕС - Стефанишина

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Принятие законопроекта о рынке древесины будет способствовать восстановлению лесов и прозрачности на рынках как в Украине, так и в ЕС - Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что принятие законопроекта No4197-д "О рынке древесины" будет способствовать восстановлению лесов и обеспечению прозрачности рынка древесины как в Украине, так и в Европейском Союзе.

"Несколько важных вещей относительно законопроекта №4197-д, которым будет отменен мораторий на экспорт из Украины необработанной древесины и введен цивилизованный прозрачный рынок древесины. На сегодняшний день главный общий приоритет Украины и ЕС - восстановление лесов и обеспечение прозрачности рынка древесины как в Украине, так и в ЕС, и законопроект 4197-д вполне соответствует этой цели", - сказала Стефанишина в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Евросоюз рассматривает ряд инициатив по прямому ограничению ввоза леса, который заготовлен вредным для лесов способом, а также о запрете импорта товаров, производство которых связано с уничтожением лесов.

"Инициатива президента Украины по высадке 1 миллиарда деревьев в течение следующих 3 лет полностью перекликается с целями по залеснению, которые ставит перед собой Евросоюз в рамках Европейского Зеленого курса. Поэтому Украина, как и наши европейские партнеры, не заинтересованы в возвращении варварских практик неконтролируемого и вредного для окружающей среды вывоза необработанной древесины из Украины в ЕС", - добавила вице-премьер.

В то же время, она подчеркнула, что при любых обстоятельствах Украина сохранит запрет экспорта ценных, занесенных в Красную книгу пород деревьев.

"Подход по экспорту необработанного леса, заявленный в законопроекте, соответствует требованиям решения в рамках арбитража, инициированного ЕС против Украины… Конечно, в Украине существуют силы, которые будут саботировать наведения порядка в обращении древесины и будут блокировать принятие проекта, манипулируя идеей разрешить экспорт необработанной древесины без соблюдения принципа залеснения. Таких "коммерсантов" интересуют только финансовые выгоды, коррупционные схемы и непрозрачные правила", - заявила Стефанишина.

По ее словам, правительство и парламент готовят предложения, согласно которым существенно усилится механизм контроля за тем, чтобы международный оборот древесины происходил только при условии достижения достаточного уровня лесистости на территории каждого региона Украины.

Теги: #древесина #ес #законопроект
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