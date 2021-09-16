"Слуга народа" может выдвинуть кандидатом в нардепы на округе №184 главу Херсонской ОГА Козыря

Кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" в 184-м избирательном округе (Херсонская область) может стать Сергей Козырь, сообщила спикер одноименной фракции в Верховной Раде Юлия Палийчук.

"В понедельник, 20 сентября, в 18:00 в Киеве состоится заседание политсовета партии "Слуга народа". В ходе заседания планируем рассмотреть вопрос о выдвижении главы Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря кандидатом по 184-му одномандатному избирательному округу от "Слуги народа" на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины", - сказала Палийчук агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Она также сообщила, что после окончания заседания политсовета, ориентировочно в 19:00, начнется заседание фракции "Слуга народа".

Выборы в округах №№184 (Херсонская область) и 197 (Черкасская область) проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

1 сентября на обоих округах начался избирательный процесс. Сами выборы пройдут 31 октября 2021 года. Участие в них смогут принять более 290 тыс избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.