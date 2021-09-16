Политика

19:41 16.09.2021

"Слуга народа" может выдвинуть кандидатом в нардепы на округе №184 главу Херсонской ОГА Козыря

1 мин читать
"Слуга народа" может выдвинуть кандидатом в нардепы на округе №184 главу Херсонской ОГА Козыря

Кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" в 184-м избирательном округе (Херсонская область) может стать Сергей Козырь, сообщила спикер одноименной фракции в Верховной Раде Юлия Палийчук.

"В понедельник, 20 сентября, в 18:00 в Киеве состоится заседание политсовета партии "Слуга народа". В ходе заседания планируем рассмотреть вопрос о выдвижении главы Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря кандидатом по 184-му одномандатному избирательному округу от "Слуги народа" на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины", - сказала Палийчук агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Она также сообщила, что после окончания заседания политсовета, ориентировочно в 19:00, начнется заседание фракции "Слуга народа".

Выборы в округах №№184 (Херсонская область) и 197 (Черкасская область) проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

1 сентября на обоих округах начался избирательный процесс. Сами выборы пройдут 31 октября 2021 года. Участие в них смогут принять более 290 тыс избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.

Теги: #кандидат #херсонщина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:57 16.09.2021
Кулеба: Украина будет фиксировать нарушения на выборах в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях

Кулеба: Украина будет фиксировать нарушения на выборах в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях

17:26 13.09.2021
"Евросолидарность" выдвинула кандидатом в депутаты журналиста Романа Сущенко

"Евросолидарность" выдвинула кандидатом в депутаты журналиста Романа Сущенко

09:34 13.09.2021
Кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ выиграл уже вторые предвыборные дебаты - опрос

Кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ выиграл уже вторые предвыборные дебаты - опрос

12:47 10.09.2021
Будущие парламентские выборы могут быть как досрочными, так и состояться после президентских выборов - политолог

Будущие парламентские выборы могут быть как досрочными, так и состояться после президентских выборов - политолог

16:43 09.09.2021
В Раду направлено обращение о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога

В Раду направлено обращение о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога

21:41 06.09.2021
"Слуга народа" в течении 10 дней определится с кандидатом в нардепы на промежуточных выборах в Раду в избирательном округе №184 Херсонской области - Корниенко

"Слуга народа" в течении 10 дней определится с кандидатом в нардепы на промежуточных выборах в Раду в избирательном округе №184 Херсонской области - Корниенко

21:13 06.09.2021
Рада на текущей неделе собирается принять постановление о реакции на предстоящее голосование жителей оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму РФ - Корниенко

Рада на текущей неделе собирается принять постановление о реакции на предстоящее голосование жителей оккупированных территорий Донбасса на выборах в Госдуму РФ - Корниенко

19:05 06.09.2021
Немецкие социал-демократы удерживают лидерство в предвыборной гонке - опрос

Немецкие социал-демократы удерживают лидерство в предвыборной гонке - опрос

12:46 03.09.2021
Немецкие социал-демократы лидируют в предвыборной гонке - опрос

Немецкие социал-демократы лидируют в предвыборной гонке - опрос

10:46 01.09.2021
В Херсонской и Черкасской областях стартовали выборы нардепов-мажоритарщиков взамен Колыхаева и Скичко

В Херсонской и Черкасской областях стартовали выборы нардепов-мажоритарщиков взамен Колыхаева и Скичко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Влияние олигархов на политику можно ограничить судебной реформой и усилением АМКУ - Шмыгаль

Байден пообещал, что не оставит Украину лицом к лицу с РФ - глава МИД

"Евросолидарность" выдвинула кандидатом в депутаты журналиста Романа Сущенко

США ожидают от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в СБУ - замгоссекретаря США

Кличко: киевлян хотят лишить права избирать власть в столице

ПОСЛЕДНЕЕ

Сотрудничество с Европарламентом – это сфера не внешней, а продолжение внутренней политики Киева – депутат ЕП Ауштрявичюс

"Эпоха бедности" может закончиться уже в 2021 году, но только для отдельных депутатов – Железняк

Джонсон продолжит перестановки на министерских постах

Экс-министр Кабмина Саенко возглавил исполком партии "Украинская стратегия"

Элизабет Трасс сменит Доминика Рааба на посту главы МИД Великобритании

Законопроект об основах госполитики переходного периода требует дополнительных обсуждений – Разумков

На сайте Рады появился текст законопроекта о внесении изменений в Избирательный кодекс для борьбы с "кандидатами-двойниками"

Влияние олигархов на политику можно ограничить судебной реформой и усилением АМКУ - Шмыгаль

Байден пообещал, что не оставит Украину лицом к лицу с РФ - глава МИД

Шмыгаль: двойное гражданство должно быть - это признак цивилизованных стран

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА