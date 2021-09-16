Политика

16:58 16.09.2021

Сотрудничество с Европарламентом – это сфера не внешней, а продолжение внутренней политики Киева – депутат ЕП Ауштрявичюс

4 мин читать
Сотрудничество с Европарламентом – это сфера не внешней, а продолжение внутренней политики Киева – депутат ЕП Ауштрявичюс

Депутат Европейского парламента, член делегации ЕП в Комитет Ассоциации Украина-ЕС Пятрас Ауштрявичюс высказывается за большее взаимодействие депутатов Верховной Рады Украины с Европарламентом и ожидает "очень динамичного" нового политического сезона.

"Я надеюсь, что новый политический сезон будет насыщен позитивными новостями с обеих сторон. Я ожидаю, что декларация новой стратегии Восточного партнерства буде достаточно амбициозной, но просто так это не произойдет – для этого мы должны работать, мы должны обогатить текст приоритетами на следующие десятилетия, более существенными обязательствами с обеих сторон. От Украины я ожидаю, что законодательный процесс в плане действий в сфере реформ будет как можно более гладким", - сказал Ауштрявичюс в интервью агентству "Интерфакс-Украина", говоря об ожиданиях в отношении нового политического сезона в рамках работы межпарламентского Комитета ассоциации.

В этой связи европейский политик высказался за то, чтобы с Европейским парламентом взаимодействовали не только представители профильных комитетов Европарламента и члены делегации в Комитет ассоциации, но и другие.

"Я бы хотел видеть больше представителей Верховной Рады, которые бы работали с Европарламентом. Мы знаем наших друзей и партнеров в Раде, но я думаю, что их должно быть больше - должны быть не только представители Комитета по делаем европейской интеграции и члены парламентской делегации в Комитет ассоциации. Я думаю, что Рада должна понять, что сотрудничество с Европейским союзом, с Европейский парламентом – это не внешняя политика, это внутренняя политика, которая направлена на проведение реформ. К сфере внешней политики нужно приглашать больше людей из так называемых "полевых комитетов" – комитетов экономики, по вопросам окружающей среды, социальной политики и так далее. Взаимодействие с Европейским парламентом не должно быть только для тех, кто говорит по-английски. Чем больше депутатов Рады будет вовлечено во взаимодействие с ЕП, тем лучше", - пояснил он свое мнение.

Ауштрявичюс констатировал, что после выборов в Украине президента и парламента было "достаточно критических оценок и прогнозов, но, не смотря на все, мы делаем прогресс, мы продвигаемся вперед".

"Конечно, есть некоторые шаги назад в некоторых сферах, в частности, я могу упомянуть судебную реформу. Я понимаю, что это очень сложно, и вся система борется изнутри, что олигархи играют свои игры во многих сферах, но достигнут хороший результат, который, вероятно, не так заметен, если вы посмотрите, например, на земельную реформу. Да, реализация будет ключевой, но я, скорее всего, позитивен в отношении оценки", - отметил он.

Говоря о европейской перспективе Украины, депутат ЕП высказал мнение, что "политики должны быть менее привязаны к конкретным датам и периодам, но должны представлять более широкие перспективы, а не говорить о 20, 22, 50, 70 годах для того, чтобы Украина стала членом ЕС".

"Если я смотрю на Украину до 2014 года – это совершенно иная страна, чем сегодня. За эти 7 лет было сделано больше позитивных и конструктивных вещей, чем за 23 года до этого. И уже есть новый образ мышления среди новой политической элиты, который, как я надеюсь, будет укрепляться. Украина доказала, что это - страна амбиций, и я верю, что в предстоящие годы мы увидим настоящие амбиции. Мои ожидания на следующее десятилетие очень высоки, давайте встретимся в 2030 и обсудим это", - предложил собеседник агентства.

Вместе с тем Ауштрявичюс подчеркнул, что "должно быть четкое понимание, что Украина – сама себе хозяйка, как вести законодательный процесс, на сколько амбициозными будут реформы в Украине".

"Поэтому я думаю, что перед нами очень динамичный сезон, к тому же наши соседи на востоке (подразумевается РФ - ИФ) не дадут нам спать тихо", - добавил он.

В этой связи депутат ЕП выразил уверенность, что Евросоюз не должен признавать выборы в Думу России.

"Смотрите, как эти выборы организованы – независимых наблюдателей на выборах нет, путинские люди делают все возможное, чтобы ограничить конкуренцию – они отстраняют некоторых кандидатов, создают липовых кандидатов – это просто невероятно. Запад, вероятно, должен проанализировать эти полностью незаконные, полностью криминальные действия в избирательном процессе. Я не думаю, что эти выборы будут справедливыми, соревновательными, прозрачными, как минимум, в настоящее время. Я вижу больше аргументов против признания, чем для признания выборов в Думу, так как мы видим, как проходит эта кампания – это не серьезно", - отметил Ауштрявичюс.

Он также считает, что проведение выборы в аннексированном украинском Крыму даже не может быть предметом для обсуждения по причине политики непризнания аннексии как таковой.

Теги: #ауштрявичюс #еп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:38 10.06.2021
Европарламент призвал применить к Минску финансовые и секторальные санкции

Европарламент призвал применить к Минску финансовые и секторальные санкции

19:36 10.06.2021
Европейский парламент призвал отказать Минску в финансовой поддержке и отстранить от участия в Олимпиаде в Токио

Европейский парламент призвал отказать Минску в финансовой поддержке и отстранить от участия в Олимпиаде в Токио

13:36 22.01.2021
Берлин принял к сведению призыв Европарламента отказаться от "Северного потока 2"

Берлин принял к сведению призыв Европарламента отказаться от "Северного потока 2"

15:35 25.12.2020
Государства ЕС проинформируют Европарламент о временном применении соглашения с Великобританией

Государства ЕС проинформируют Европарламент о временном применении соглашения с Великобританией

21:01 19.03.2020
Глава Европарламента созывает внеочередную пленарную сессию для одобрения мер против COVID-19

Глава Европарламента созывает внеочередную пленарную сессию для одобрения мер против COVID-19

21:47 12.03.2020
Глава Европарламента заверил французов, что представительная ассамблея ЕС не покинет Страсбург

Глава Европарламента заверил французов, что представительная ассамблея ЕС не покинет Страсбург

21:48 06.12.2019
Украина останется топ-приоритетом для Европарламента и Еврокомиссии - председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакАллистер

Украина останется топ-приоритетом для Европарламента и Еврокомиссии - председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакАллистер

10:22 16.10.2019
Работа Еврокомиссии Юнкера будет продлена как минимум на месяц

Работа Еврокомиссии Юнкера будет продлена как минимум на месяц

00:36 09.10.2019
Предложения Лондона по ирландской границе не устраивают Европарламент - глава ЕП

Предложения Лондона по ирландской границе не устраивают Европарламент - глава ЕП

00:27 27.05.2019
Традиционные партии ФРГ проигрывают на выборах в парламент ЕС, выигрывают "Зеленые" и правые

Традиционные партии ФРГ проигрывают на выборах в парламент ЕС, выигрывают "Зеленые" и правые

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Влияние олигархов на политику можно ограничить судебной реформой и усилением АМКУ - Шмыгаль

Байден пообещал, что не оставит Украину лицом к лицу с РФ - глава МИД

"Евросолидарность" выдвинула кандидатом в депутаты журналиста Романа Сущенко

США ожидают от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в СБУ - замгоссекретаря США

Кличко: киевлян хотят лишить права избирать власть в столице

ПОСЛЕДНЕЕ

"Эпоха бедности" может закончиться уже в 2021 году, но только для отдельных депутатов – Железняк

Джонсон продолжит перестановки на министерских постах

Экс-министр Кабмина Саенко возглавил исполком партии "Украинская стратегия"

Элизабет Трасс сменит Доминика Рааба на посту главы МИД Великобритании

Законопроект об основах госполитики переходного периода требует дополнительных обсуждений – Разумков

На сайте Рады появился текст законопроекта о внесении изменений в Избирательный кодекс для борьбы с "кандидатами-двойниками"

Влияние олигархов на политику можно ограничить судебной реформой и усилением АМКУ - Шмыгаль

Байден пообещал, что не оставит Украину лицом к лицу с РФ - глава МИД

Шмыгаль: двойное гражданство должно быть - это признак цивилизованных стран

Если школы и садики закроют на локдаун, у родителей не будет возможности работать – нардеп Железняк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА