Сотрудничество с Европарламентом – это сфера не внешней, а продолжение внутренней политики Киева – депутат ЕП Ауштрявичюс

Депутат Европейского парламента, член делегации ЕП в Комитет Ассоциации Украина-ЕС Пятрас Ауштрявичюс высказывается за большее взаимодействие депутатов Верховной Рады Украины с Европарламентом и ожидает "очень динамичного" нового политического сезона.

"Я надеюсь, что новый политический сезон будет насыщен позитивными новостями с обеих сторон. Я ожидаю, что декларация новой стратегии Восточного партнерства буде достаточно амбициозной, но просто так это не произойдет – для этого мы должны работать, мы должны обогатить текст приоритетами на следующие десятилетия, более существенными обязательствами с обеих сторон. От Украины я ожидаю, что законодательный процесс в плане действий в сфере реформ будет как можно более гладким", - сказал Ауштрявичюс в интервью агентству "Интерфакс-Украина", говоря об ожиданиях в отношении нового политического сезона в рамках работы межпарламентского Комитета ассоциации.

В этой связи европейский политик высказался за то, чтобы с Европейским парламентом взаимодействовали не только представители профильных комитетов Европарламента и члены делегации в Комитет ассоциации, но и другие.

"Я бы хотел видеть больше представителей Верховной Рады, которые бы работали с Европарламентом. Мы знаем наших друзей и партнеров в Раде, но я думаю, что их должно быть больше - должны быть не только представители Комитета по делаем европейской интеграции и члены парламентской делегации в Комитет ассоциации. Я думаю, что Рада должна понять, что сотрудничество с Европейским союзом, с Европейский парламентом – это не внешняя политика, это внутренняя политика, которая направлена на проведение реформ. К сфере внешней политики нужно приглашать больше людей из так называемых "полевых комитетов" – комитетов экономики, по вопросам окружающей среды, социальной политики и так далее. Взаимодействие с Европейским парламентом не должно быть только для тех, кто говорит по-английски. Чем больше депутатов Рады будет вовлечено во взаимодействие с ЕП, тем лучше", - пояснил он свое мнение.

Ауштрявичюс констатировал, что после выборов в Украине президента и парламента было "достаточно критических оценок и прогнозов, но, не смотря на все, мы делаем прогресс, мы продвигаемся вперед".

"Конечно, есть некоторые шаги назад в некоторых сферах, в частности, я могу упомянуть судебную реформу. Я понимаю, что это очень сложно, и вся система борется изнутри, что олигархи играют свои игры во многих сферах, но достигнут хороший результат, который, вероятно, не так заметен, если вы посмотрите, например, на земельную реформу. Да, реализация будет ключевой, но я, скорее всего, позитивен в отношении оценки", - отметил он.

Говоря о европейской перспективе Украины, депутат ЕП высказал мнение, что "политики должны быть менее привязаны к конкретным датам и периодам, но должны представлять более широкие перспективы, а не говорить о 20, 22, 50, 70 годах для того, чтобы Украина стала членом ЕС".

"Если я смотрю на Украину до 2014 года – это совершенно иная страна, чем сегодня. За эти 7 лет было сделано больше позитивных и конструктивных вещей, чем за 23 года до этого. И уже есть новый образ мышления среди новой политической элиты, который, как я надеюсь, будет укрепляться. Украина доказала, что это - страна амбиций, и я верю, что в предстоящие годы мы увидим настоящие амбиции. Мои ожидания на следующее десятилетие очень высоки, давайте встретимся в 2030 и обсудим это", - предложил собеседник агентства.

Вместе с тем Ауштрявичюс подчеркнул, что "должно быть четкое понимание, что Украина – сама себе хозяйка, как вести законодательный процесс, на сколько амбициозными будут реформы в Украине".

"Поэтому я думаю, что перед нами очень динамичный сезон, к тому же наши соседи на востоке (подразумевается РФ - ИФ) не дадут нам спать тихо", - добавил он.

В этой связи депутат ЕП выразил уверенность, что Евросоюз не должен признавать выборы в Думу России.

"Смотрите, как эти выборы организованы – независимых наблюдателей на выборах нет, путинские люди делают все возможное, чтобы ограничить конкуренцию – они отстраняют некоторых кандидатов, создают липовых кандидатов – это просто невероятно. Запад, вероятно, должен проанализировать эти полностью незаконные, полностью криминальные действия в избирательном процессе. Я не думаю, что эти выборы будут справедливыми, соревновательными, прозрачными, как минимум, в настоящее время. Я вижу больше аргументов против признания, чем для признания выборов в Думу, так как мы видим, как проходит эта кампания – это не серьезно", - отметил Ауштрявичюс.

Он также считает, что проведение выборы в аннексированном украинском Крыму даже не может быть предметом для обсуждения по причине политики непризнания аннексии как таковой.