Политика

11:48 16.09.2021

"Эпоха бедности" может закончиться уже в 2021 году, но только для отдельных депутатов – Железняк

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"Эпоха бедности" может закончиться уже в 2021 году, но только для отдельных депутатов – Железняк

Власть не солгала об окончании "эпохи бедности" в своих предвыборных обещаниях, однако не уточнила, для кого именно эта эпоха закончится, а судя по предложенным коалицией изменениям в бюджет на 2021 год, благодаря государству жизнь к лучшему предлагают изменить разве что для депутатов-мажоритарщиков, заявил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Представители коалиции внесли законопроект о выделении 12 млрд грн на субсидии. Кажется, большая сумма. Но если посчитать, сколько это будет для каждого гражданина-субсидианта, получается 4137 грн до конца года. Для кого же тогда закончилась "эпоха бедности"?" – цитирует Железняка пресс-служба "Голоса".

Народный депутат проанализировал все предложения законопроекта по изменениям расходов в бюджет-2021. Он обратил внимание на то, что вместо того, чтобы погасить долги, увеличить субсидии, наконец покрыть выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, 4 млрд грн заложили на округа депутатов-мажоритарщиков.

"Округов всего 250, и если разделить среди них 4 миллиарда, то оказывается, что субсидианты получат 4000 грн, а депутаты на свои округа – по 16 млн грн. Совсем несправедливо складывается. Возможно, стоит вместо депутатов отдать деньги напрямую людям? Чтобы точно не потерялись на пути между депутатами и людьми", – возмутился Железняк.

Теги: #госбюджет #железняк
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