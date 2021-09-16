Политика

10:38 16.09.2021

Джонсон продолжит перестановки на министерских постах

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Джонсон продолжит перестановки на министерских постах

Премьер Великобритании Борис Джонсон в четверг, как ожидается, продолжит перестановки в правительстве на уровне других - менее важных - министерских должностей, сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, в скором времени Джонсон объявит в том числе о назначениях на посты министра по делам вакцинации и министра по школьным стандартам.

Перестановки в британском правительстве начались накануне. Представитель Джонсона ранее отмечал, что перестановки в правительстве "создадут сильную и единую команду для того, чтобы лучше восстановить страну после пандемии". Издание The Guardian в свою очередь отмечает, что премьер обновляет кабинет министров, чтобы заложить основу для предстоящих всеобщих выборов.

В рамках перестановок в правительстве бывший министр Великобритании по международной торговле Элизабет Трасс сменила Доминика Рааба на посту главы британского МИД. Рааб теперь станет министром юстиции. Кроме того, на должность министра образования назначен Надхим Захави - бывший министр по делам вакцинации. Ранее занимавший этот пост Гэвин Уильямсон уволен.

Британский министр юстиции Роберт Бакленд и министр по школьным стандартам Ник Гибб сняты с занимаемых должностей. Уволен и министр по делам жилищного строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик. На эту должен назначен Майкл Гоув - бывший британский канцлер герцогства Ланкастерского. Гоува на посту в свою очередь сменил Стивен Баркли - бывший главный секретарь казначейства. Баркли также назначен должность министра секретариата кабинета министров.

Sky News отмечает, что бывший министр по международному развитию Анна-Мари Тревелян назначена на должность министра по международной торговле.

При этом свои посты сохранили министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, министр финансов Риши Сунак, глава Минздрава Саджид Джавид, глава Минобороны Бен Уоллес и министр труда и пенсий Тереза Коффи.

Теги: #правительство #джонсон
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