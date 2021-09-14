Политика

16:15 14.09.2021

Влияние олигархов на политику можно ограничить судебной реформой и усилением АМКУ - Шмыгаль

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Влияние олигархов на политику можно ограничить судебной реформой и усилением АМКУ - Шмыгаль

Влияние бизнеса на политику и политическую коррупцию можно устранить путем реформы системы правосудия и усиления антимонопольного законодательства, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Бизнес должен быть отделен от политики, это требование украинского общества. И это тоже нужно реализовать в нашей стране… Существует какая-то определенная политическая коррупция. Все эти вещи необходимо очистить и на уровне реформы правосудия, и реформы рыночных отношений в разных сферах, и создать фондовый рынок, усилить влияние Антимонопольного комитета", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Борьбу с олигархами премьер считает требованием общества."Это не чья-то идея, это украинское общество требует ликвидировать такое понятие и такое явление, как олигархат или олигарх", - добавил Шмыгаль.

Ключевым элементом борьбы с олигархами премьер назвал ужесточение антимонопольного регулирования.

"Здесь скорее надо говорить о борьбе с антиконкурентными подходами в экономике, борьбе с трастами и корпорациями в части злоупотребления ими монопольным положением. Вот это важный момент", - подытожил глава правительства.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)" на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 2 сентября обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствия Конституции Украины законопроекта №5599 и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

Теги: #шмыгаль #олигархи #суд #амку
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