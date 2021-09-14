Политика

13:09 14.09.2021

Байден пообещал, что не оставит Украину лицом к лицу с РФ - глава МИД

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Байден пообещал, что не оставит Украину лицом к лицу с РФ - глава МИД

Президент США Джо Байден пообещал, что не оставит Украину лицом к лицу с Россией, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нас, дипломатов, учат читать через множество слоев каждой строчки. Я думаю, что президент США открыт для сотрудничества с нами и понимает, что предыдущая администрация втянула нас во внутреннюю политику США. Он сказал, что не оставит Украину в одиночестве лицом к лицу с Россией, и это очень важное обязательство", - сказал Кулеба в интервью The Independent, опубликованном в понедельник.

В то же время Кулеба согласился с тем, что Америка находится в середине "кризиса лидерства".

 

Теги: #сша #кулеба #байден
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