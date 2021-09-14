Шмыгаль: двойное гражданство должно быть - это признак цивилизованных стран

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает за введение двойного гражданства.

"Двойное гражданство - это признак цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах это обычная норма... Двойное гражданство должно быть. Это нас усилит", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По его мнению, множество этнических украинцев живет за границей, и многие из них хотели бы иметь гражданство Украины.

В то же время, премьер отметил, что категорически против двойного гражданства страны-агрессора.