Политика

12:31 14.09.2021

Шмыгаль: двойное гражданство должно быть - это признак цивилизованных стран

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Шмыгаль: двойное гражданство должно быть - это признак цивилизованных стран

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает за введение двойного гражданства.

"Двойное гражданство - это признак цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах это обычная норма... Двойное гражданство должно быть. Это нас усилит", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По его мнению, множество этнических украинцев живет за границей, и многие из них хотели бы иметь гражданство Украины.

В то же время, премьер отметил, что категорически против двойного гражданства страны-агрессора.

Теги: #шмыгаль #гражданство
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