Политика

11:30 14.09.2021

Если школы и садики закроют на локдаун, у родителей не будет возможности работать – нардеп Железняк

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Если школы и садики закроют на локдаун, у родителей не будет возможности работать – нардеп Железняк

Темпы вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 в Украине свидетельствуют о вероятном возврате к дистанционному обучению в школах и детских садиках, считает председатель парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Формально Кабмин говорит, что с 80% вакцинации в "желтой" зоне и 100% вакцинации в "красной" учебные заведения будут открыты. Однако с тем уровнем вакцинации, который мы имеем в Украине сейчас, понятно, что большинство школ и детсадов пойдет на дистанционное обучение. То есть все взрослые работники, кому не с кем оставить детей, должны будут сидеть дома и не смогут пойти на работу, а это – о невозможности зарабатывать", – цитирует Железняка пресс-служба партии "Голос".

Кроме того, Железняк напомнил, что на прошлой неделе лидер "Голоса" Кира Рудык инициировала постановление – обращение к правительству о том, что власти не мешать вакцинированным украинцам работать и зарабатывать при локдауне. Депутат отметил, что вечером 13 сентября Кабмин частично принял изменения в карантинные правила с учетом предложений "Голоса".

"Если избежать локдауна невозможно, государство должно поддерживать людей, которые могут потерять работу или собственное дело через очередные ограничения. Мы предлагали, чтобы предприятия и компании, где вакцинированы более 80% сотрудников, могли работать при локдауне. Чтобы рестораны, кафе, кинотеатры, парикмахерские, тренажерные залы или салоны красоты не закрывались, а имели право и возможность обслуживать вакцинированных клиентов. Принцип "открытые для вакцинированных" был бы распространен на культурные и спортивные события", – отметил нардеп.

Теги: #локдаун #голос #железняк
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