Политика

02:47 14.09.2021

Блинкен на слушаниях в конгрессе вновь попытался оправдать решение Байдена о выводе сил США из Афганистана

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Блинкен на слушаниях в конгрессе вновь попытался оправдать решение Байдена о выводе сил США из Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил на слушаниях в комитете Палаты представителей по иностранным делам, что афганские правительственные силы были бы неспособны самостоятельно обеспечивать контроль, даже если бы силы США остались в Афганистане.

"Экстренная эвакуация была спровоцирована крахом афганских сил безопасности и правительства. В течение года мы постоянно проводили оценку их сил и рассматривали несколько сценариев. Но даже самые пессимистичный не предсказывал, что правительственные силы в Кабуле сдадут город, причем - когда в самой столице еще будут оставаться американские войска", - сказал Блинкен.

"Нет данных, указывающих на то, что нахождение там в течение более длительного времени сделало бы афганские силы безопасности и правительство более устойчивым или автономным. Если 20 лет и сотни миллиардов долларов поддержки, оборудования и военной подготовки было недостаточно, сделал бы год, или еще пять, или десять лет, какую-нибудь разницу?" - добавил он.

При этом, он в очередной раз указал, что "стратегические соперники США, такие как Китай и Россия, или такие противники, как Иран и КНДР, хотели бы больше всего, чтобы США оставались увязшими в Афганистане еще на десятилетие".

В начале слушаний глава комитета по иностранным делам демократ Грегори Микс заявил, что администрация Джо Байдена могла действовать по-другому в ситуации, но в целом ее решение вывести военных было правильным. Он возложил ответственность за возникшие в Афганистане проблемы на бывшего президента США Дональда Трампа, раскритиковав его, в частности за сделки с "Талибаном".

В свою очередь заместитель главы комитета республиканец Майкл Маккол, как и ожидалось, активно критиковал нынешнюю администрацию за Афганистан. "Я никогда не думал, что увижу безоговорочную капитуляцию перед талибами", - сказал он. Маккол добавил, что США "бросили американцев на милость врага, переводчиков, которых вы, госсекретарь, и президент обещали защищать".

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом.

В августе талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана, включая все его крупнейшие города. В движении "Талибан" заверяли, что в принципе не возражают против работы СМИ в Афганистане при условии, что журналисты будут четко делать свою работу и не будут распространять фейковые новости.

Теги: #позиция #сша #афганистан #госсекретарь
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