Политика

09:34 13.09.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ выиграл уже вторые предвыборные дебаты - опрос

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Кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ выиграл уже вторые предвыборные дебаты - опрос

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министр финансов Олаф Шольц выиграл второй раунд предвыборных дебатов, показал опрос телезрителей, проведенный исследовательским центром Infratest dimap по заказу телеканала ARD.

Около 41% телезрителей сочли выступление Шольца наиболее убедительным. Кандидат от Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель Армин Лашет получил 27% голосов, представительница "Зеленых" Анналена Бербок - 25%.

Зрителям также задавали вопрос, кто из кандидатов выглядит наиболее компетентным. 49% из них решили, что Шольц, 26% высказались за Лашета, 18% проголосовали за Бербок.

При этом наиболее "симпатичной" кандидаткой респонденты нашли Бербок - за нее проголосовали 39%. Шольц получил в этой категории 34% голосов, Лашет - 18%.

Третий, заключительный, раунд дебатов пойдет 19 сентября на телеканалах ProSieben, Sat.1 и Kabeleins. Выборы в ФРГ пройдут 26 сентября.

Теги: #выборы #канцлер #фрг #шольц #шольц_олаф
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