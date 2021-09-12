Политика

13:06 12.09.2021

Мэр Парижа намерена баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2022 года

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Мэр Парижа намерена баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2022 года

Мэр Парижа Анн Идальго в воскресенье объявила о намерении участвовать в борьбе за пост президента Франции на выборах 2022 года, сообщают французские СМИ.

"Я решила баллотироваться на пост президента Французской Республики", - заявила она, выступая в Руане.

Идальго занимает с 2014 года пост мэра французской столицы, она первая женщина, занявшая такую должность. В марте 2020 года в интервью газете The Guardian она описала свой опыт работы на посту мэра Парижа "как пилотирование катамарана при почти постоянном ветре силой 7-9 баллов" - она занималась городом в те годы, когда он пережил череду террористических атак, акции "желтых жилетов", пожар, который чуть не уничтожил собор Парижской Богоматери.

Анн Идальго состоит в Социалистической партии Франции, в политике с 1997 года. Сейчас ей 62 года.

Выборы президента во Франции запланированы на 10 апреля 2022 года. Если потребуется второй тур, то он состоится 24 апреля.

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Теги: #мэр #париж #идальго #планы
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