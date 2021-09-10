Политика

20:30 10.09.2021

США ожидают от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в СБУ - замгоссекретаря США

1 мин читать
США ожидают от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в СБУ - замгоссекретаря США

США ожидают от Верховной Рады продвижения относительно законодательства по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в Службе безопасности Украины, заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы также ожидаем от Рады продолжения продвижения относительно законодательства по Национальному антикоррупционному бюро и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в Службе безопасности", - сказала Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве в пятницу.

Теги: #сша #реформа #сбу #набу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:29 10.09.2021
США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

10:41 10.09.2021
Зеленский не ощущает давления со стороны США на экономическое взаимодействие Украины и Китая

Зеленский не ощущает давления со стороны США на экономическое взаимодействие Украины и Китая

07:54 10.09.2021
Си Цзиньпин в беседе с Байденом: проблемы в отношениях между КНР и США противоречат интересам двух стран и мира

Си Цзиньпин в беседе с Байденом: проблемы в отношениях между КНР и США противоречат интересам двух стран и мира

07:07 10.09.2021
Байден и Си Цзиньпин высказались за то, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт - Белый дом

Байден и Си Цзиньпин высказались за то, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт - Белый дом

06:07 10.09.2021
Байден объявил требования вакцинации против COVID-19, которые затронут около 100 млн американцев

Байден объявил требования вакцинации против COVID-19, которые затронут около 100 млн американцев

03:01 10.09.2021
Умер актер Арт Метрано, известный по роли в фильмах "Полицейская академия"

Умер актер Арт Метрано, известный по роли в фильмах "Полицейская академия"

01:03 10.09.2021
США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины"

США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины"

22:05 09.09.2021
Белый дом оценил содействие талибов вывозу американцев из Афганистана рейсом Qatar Airways

Белый дом оценил содействие талибов вывозу американцев из Афганистана рейсом Qatar Airways

20:27 09.09.2021
ВМС США создали спецотряд беспилотников для действий в Персидском заливе

ВМС США создали спецотряд беспилотников для действий в Персидском заливе

18:45 09.09.2021
Российские наемники на Луганщине обстреляли из минометов следственную группу СБУ

Российские наемники на Луганщине обстреляли из минометов следственную группу СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Маркарова: Статус основного союзника США вне НАТО - для стран, которые не могут вступить в Альянс, это точно не про Украину

Арахамия о ротациях в Кабмине: планируется три-четыре кадровых замены

В Раду внесен проект постановления о признании ФСБ и Генштаба РФ террористическими организациями

Разумков созывает 8 сентября внеочередное пленарное заседание Рады

По меньшей мере 4 фракции поддерживают предложение передать законопроект о деолигархизации на рассмотрение Венецианской комиссии – нардеп Железняк

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Ливана объявил о формировании правительства страны

Комментировать текущие события фракции "Слуга народа" будет пресс-секретарь Юлия Палийчук

"Слуга народа" на фракции 20 сентября планирует частично рассмотреть кадровые вопросы - Арахамия

Меркель предупредила христианских демократов, что без серьезных усилий они не получат пост канцлера ФРГ по итогам выборов

Кличко: киевлян хотят лишить права избирать власть в столице

Среди мировых лидеров украинцы лучше всего относятся к Меркель и Байдену, хуже всего – к Путину и Лукашенко

Один из задержанных в Крыму крымских татар Ахтемов по обвинению в якобы диверсии оказался родственником замглавы МИД Джапаровой

Гройсман: режим в России останется авторитарным независимо от фамилии лидера

Еврокомиссия требует через суд наложить финансовые санкции на Польшу

Маркарова: Статус основного союзника США вне НАТО - для стран, которые не могут вступить в Альянс, это точно не про Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА