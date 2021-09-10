США ожидают от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в СБУ - замгоссекретаря США

США ожидают от Верховной Рады продвижения относительно законодательства по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в Службе безопасности Украины, заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы также ожидаем от Рады продолжения продвижения относительно законодательства по Национальному антикоррупционному бюро и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в Службе безопасности", - сказала Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве в пятницу.