Политика

12:54 10.09.2021

"Слуга народа" на фракции 20 сентября планирует частично рассмотреть кадровые вопросы - Арахамия

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"Слуга народа" на фракции 20 сентября планирует частично рассмотреть кадровые вопросы - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" на своем заседании 20 сентября планирует частично рассмотреть кадровые вопросы, в частности о назначении народного депутата Сергея Ионушаса главой комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, сообщил руководитель фракции Давид Арахамия.

"Касательно заседания (фракции 20 сентября - ИФ), будут уже частично кадровые вопросы, несколько процедурных вопросов. Будет вопрос о выдвижении господина Ионушаса на главу правоохранительного комитета", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Должность главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности является вакантной с тех пор, как предыдущий глава комитета Денис Монастырский был назначен министром внутренних дел вместо ушедшего в отставку в июле Арсена Авакова.

Теги: #фракция #кадры #слуга_народа
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