Политика

15:18 09.09.2021

Меркель предупредила христианских демократов, что без серьезных усилий они не получат пост канцлера ФРГ по итогам выборов

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Меркель предупредила христианских демократов, что без серьезных усилий они не получат пост канцлера ФРГ по итогам выборов

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что христианским демократам из партийного союза ХДС/ХСС нужно активно поработать в период предвыборной кампании, чтобы заполучить место канцлера после ее ухода.

"Мы находимся в центре избирательной кампании, и я чувствую, что идет реальная борьба. На этой неделе у нас были дебаты в бундестаге... Я не хочу вмешиваться и заниматься спекуляциями. Борьба будет идти до конца. После 16 лет нельзя автоматически без усилий снова получить пост канцлера, каждому в ХДС/ХСС это было понятно", - заявила Меркель в четверг журналистам в Берлине.

В опросах избирателей с начала сентября лидирует социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По данным опроса от 8 сентября, проведенного институтом исследования общественного мнения Allensbach, за СДПГ сейчас готовы голосовать 27% избирателей, ХДС - 25%. "Зеленые" могут рассчитывать на 15,5% голосов, правая "Альтернатива для Германии" - на 11%. "Свободная демократическая партия" может получить 9,5% голосов.

Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября. Свою кандидатуру на этих выборах Меркель выдвигать не будет.

Теги: #хдс_хсс #меркель
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