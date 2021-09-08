Гройсман: режим в России останется авторитарным независимо от фамилии лидера

Российский авторитарный режим останется авторитарным независимо от фамилий, и будет продолжать агрессию там, где будет видеть свою безнаказанность, считает лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

"Режим будет порождать новых авторитарных лидеров независимо от фамилий. Агрессор будет идти туда, где будет видеть свою безнаказанность. И об этом надо говорить честно и открыто, в глаза лидерам больших государств", - отметил Гройсман во время сессионной дискуссии 30-го юбилейного Экономического Форума в г. Карпач (Польша).

Он добавил, что Россия, не создав своего экономического чуда, давит всех, кто сопротивляется ее пропагандистской машине и гибридной войне.

"С нами борются не только военными, энергетическими, экономическими методами, но и информационными. Они нам пропаганду 24/7, а мы им - цивилизованный демократический пиар", - подчеркнул Гройсман.

Он выразил убеждение, что Европе нужно отходить от заявлений о разрозненности европейцев и большом количестве вопросов.

"Нам надо перестроиться, иначе Россия подчинит нас. Функция России - подчинять, а не создавать и защищать. И если мы проявим лидерство - получим успех. И это тот успех, за который мы ежедневно платим свою цену", - заключил Гройсман.