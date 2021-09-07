В Раду внесен проект постановления о признании ФСБ и Генштаба РФ террористическими организациями

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" и группы "За будущее" зарегистрировали в парламенте проект постановления об обращении Верховной Рады к Совету безопасности ООН о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ террористическими организациями.

Соответствующий проект постановления № 6001 зарегистрирован в Верховной Раде во вторник, сообщает сайт парламента.

Текст проекта постановления пока не обнародован.