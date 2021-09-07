Политика

13:45 07.09.2021

Разумков созывает 8 сентября внеочередное пленарное заседание Рады

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Разумков созывает 8 сентября внеочередное пленарное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 8 сентября, сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

"На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного. В повестке дня - проект постановления (№5380) об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA)", - написала Туний во вторник в Фейсбуке.

Пресс-секретарь обнародовала скан распоряжения спикера от 7 сентября, в котором отмечается, что внеочередное пленарное заседание созывается в связи с требованием 153 народных депутатов.

Теги: #разумков #рада #нато
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