Поддержка промышленности и корпуправление будут в фокусе комитета по экономразвитию осенью-2021 - замглавы комитета

Парламентский комитет по вопросам экономического развития сфокусируется осенью на работе по нескольким направлениям: поддержка украинской промышленности, корпоративное управление и защита авторских прав, сообщила замглавы комитета Роксолана Пидласа.

"Работу комитета до нового года можно будет разделить на несколько направлений. Во-первых, это поддержка украинской промышленности. Так, например, мы будем работать над текстом законопроекта о рынке древесины, который должен создать стимулы и защиту для деревообрабатывающей промышленности", – сказала Пидласа в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Она напомнила, что в парламенте зарегистрировано несколько альтернативных законопроектов.

"Задача комитета – выработать сбалансированный текст", – уточнила народный депутат.

"Также в первую неделю планируем принять законопроект об индустриальных парках во втором чтении (законопроект №4416-1). Он предусматривает создание конкретных стимулов для производства с высокой добавленной стоимостью. Это и возможность финансировать из госбюджета подведение коммуникаций к территории парка (вода, электричество, дороги, железнодорожное сообщение), возможность компенсации из бюджета подключения к сетям внутри парка, возможность компенсации процентных ставок по кредитам", – указала Роксолана Пидласа.

Она также отметила, что законопроект содержит поручение правительству предусмотреть расходы в сумме не менее 2 млрд грн в год на реализацию бюджетных программ поддержки индустриальных парков. С указанным законопроектом связаны также законопроекты №5688 и №5689 – с соответствующими поправками в Налоговый и Таможенный кодексы. Они ожидают своего рассмотрения в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, добавила Пидласа.

По ее словам, среди приоритетов работы комитета по экономразвитию на осень – утверждение Государственной космической программы, которую разрабатывает Кабинет министров.

"Украина уже более пяти лет живет без космической программы и с очень скромными государственными расходами на космическую сферу. Государственная космическая программа должна предусмотреть ежегодные расходы из госбюджета в размере около 3 млрд грн на реализацию мер программы, как строительство и запуск спутников, разработка ракетных двигателей и другое", – прокомментировала замглавы комитета.

В фокусе работы комитета также будет реформа Антимонопольного комитета Украины (законопроект №5431), упрощение приватизации (законопроект №4572), изменения в Кодекс по процедурам банкротства (законопроект №4409), отметила парламентарий.

"Активная работа будет идти над новой редакцией закона об авторских и смежных правах. Международные партнеры также будут ожидать от нас принятия законопроекта о корпоративном управлении и наблюдательных советах на государственных предприятиях (№5593-д). Он является одним из условий для предоставления макрофинансовой помощи, но в законопроект подали более тысячи поправок, поэтому дискуссии будут непростыми и, вероятно, небыстрыми. Наконец, не исключено, что комитет вернется к вопросу отмены перевода часов", – указала Роксолана Пидласа.