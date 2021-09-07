Политика

12:41 07.09.2021

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" - соцопрос "Рейтинга"

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В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" - соцопрос "Рейтинга"

Четыре политические силы преодолели бы проходной 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проводили в ближайшее время, свидетельствуют данные исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного 2-4 сентября.

За партию "Слуга народа" проголосовали бы 25,8% определившихся респондентов, за партию "Европейская солидарность" – 14,1%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 12,4%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 10,6%.

При этом еще ряд политсил имеет приближающийся к проходному барьеру рейтинг и сохраняет шансы на попадание в парламент: "Сила и честь" (4,9%), "Партия Мураева Наши" (4,7%), "Украинская стратегия Гройсмана" (4,5%), Радикальная партия Олега Ляшко (4,2%).

3,6% готовы поддержать Партию Шария, 3,4% - "УДАР" Виталия Кличко, 3,2% - Партию Притулы, 2,5% - Всеукраинское объединение "Свобода", 1,8% - партию "Голос", 1,5% - партию "За Майбутне".

Не намерены голосовать 7% из общего числа опрошенных, 8,6% затруднились с ответом.

Сравнение с соцопросом, проведенным группой "Рейтинг" в июле текущего года, показывает рост рейтинга партий "Слуга народа", "Сила и честь" и Партии Шария и снижение рейтингов "Батькивщины" и Радикальной партии.

В ходе исследования было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех подконтрольных правительству областях методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования при доверительной вероятности 0,95 не более 2%.

Теги: #партии #рада #соцопрос #рейтинг
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