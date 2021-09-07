Рада может в сентябре начать рассмотрение законопроекта о реформе СБУ - депутат

Верховная Рада может в сентябре текущего года начать рассмотрение законопроекта №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ, сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"Мы подготовили его, он полностью готов к рассмотрению в зале. Я надеюсь, что в сентябре мы найдем время и вдохновение начать его рассматривать", - сказала Верещук журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении 28 января.