Политика

12:36 07.09.2021

Рада может в сентябре начать рассмотрение законопроекта о реформе СБУ - депутат

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Рада может в сентябре начать рассмотрение законопроекта о реформе СБУ - депутат

Верховная Рада может в сентябре текущего года начать рассмотрение законопроекта №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ, сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"Мы подготовили его, он полностью готов к рассмотрению в зале. Я надеюсь, что в сентябре мы найдем время и вдохновение начать его рассматривать", - сказала Верещук журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении 28 января.

Теги: #сбу #рада #верещук
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