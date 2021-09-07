Трухин заявил, что не имеет отношения к удалению новостей о ДТП с его вероятным участием

Член депутатской фракции "Слуга народа" Александр Трухин заявил, что ни он, ни его помощники не имеют отношения к ситуации с удалением новостей из изданий о дорожно-транспортном происшествии с его вероятным участием и призвал журналистов разобраться в этой ситуации.

"Я самостоятельно ознакомился с этой информацией. На самом деле уладили не из 30-ти, а, по-моему, даже более чем из 60-ти или 70-ти медиа... По поводу удаления, я не ставил по поводу себя никакой информации ни за деньги, ни без денег... Следовательно, ни я, ни мои помощники, ни люди мне известные не заказывали и не снимали новостей. У меня просьба к журналистам разобраться, я чем смогу тоже помогу. И если были такие факты, что за деньги или без денег кто-то снимал какие-то новости, я считаю это недопустимым", - сказал Трухин журналистам в кулуарах парламента во вторник.

При этом он отметил, что понимает, кому были выгодны "фейк-новости и манипуляции со снятием новостей".

На уточняющий вопрос о том, не считает ли он необходимым на время следствия сложить полномочия заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и руководителя ячейки партии "Слуга народа" в Полтавской области, Трухин ответил, что "это никоим образом абсолютно не связанные вещи".

Вместе с тем депутат подчеркнул, что ему боятся нечего, поскольку он не считает себя виновным, а также пожаловался на беспрецедентное давление на его семью, которое оказывается средствами массовой информации.

"Я абсолютно честный человек. Когда будут подготовлены все материалы следствия, я выйду на брифинг... Хотел на самом деле собрать брифинг, но и следовали, и адвокаты запретили что-либо комментировать... Я могу вам с полной уверенностью сказать, что пьяный я не был", - добавил парламентарий.

Как сообщалось, ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.

31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.