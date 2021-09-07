"Слуга народа" собирается получить у Кабмина до конца недели информацию о возможном локдауне, отопительном сезоне и субсидиях

Депутатская фракция "Слуга народа" намерена обратиться в "полуформальном порядке" к Кабинету министров Украины с просьбой до конца текущей недели предоставить информацию по поводу возможного введения локдауна, а также отопительного сезона и субсидий, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Я думаю, что мы сейчас обратимся к правительству в таком полуформальном порядке, чтобы они до конца недели вышли с коммуникацией по трем важным вопросам", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Прежде всего, по словам парламентария, необходимо получить информацию о правительства по поводу возможного введения локдауна.

"Как это будет, более предметно чтобы министр нам это озвучил. Потому что главный санитарный врач - из числа людей жёстких, системных, которые не дают ответа на все вопросы, а нужно, чтобы бизнес действительно понимал, как он будет работать", - уточнил Корниенко.

Следующим монобольшинство собирается поднять вопрос подготовки к отопительному сезону.

"Думаю, что господи министр выйдет с коммуникацией. Необязательно ждать часа вопросов к правительству, чтобы эти вопросы с обществом прокоммуницировать", - пояснил первый замглавы фракции.

В вопросе субсидий, отметил Корниенко, "важно, чтобы людям было понятнее, какие будут изменения в этом процессе".