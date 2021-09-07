Политика

10:21 07.09.2021

В Раду внесен проект постановления, который позволит вакцинированным работать и зарабатывать в локдаун

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В Раду внесен проект постановления, который позволит вакцинированным работать и зарабатывать в локдаун

Лидер партии "Голос" Кира Рудик внесла в Верховную Раду проект постановления "Об особенностях распространения на вакцинированных лиц ограничений установленных в целях противодействия Covid-19", который в случае принятия позволит вакцинированным представителям малого и среднего бизнеса работать во время локдауна, сообщается на сайте партии во вторник.

"Мы регистрируем постановление о разумном подходе к локдауну, учитывая вакцинацию. Все очень просто: те предприятия, где вакцинировано 80% работников, должны работать. Все заведения должны остаться открытыми для привитых посетителей и клиентов. Мы даем четкий сигнал гражданам, что вакцинация не только помогает им сохранить жизнь и здоровье, но и бережет нашу экономику. Это стимул делать прививки", - сообщил во время Согласительного совета председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк.

По его словам, если в кинотеатре подавляющее большинство рабочих привиты от коронавируса, то они должны иметь возможность принимать вакцинированных зрителей, предъявляющих любой законодательно признанный документ об иммунизации: бумажную справку или сертификат в приложении "Дия". Аналогичные правила касаются учреждений культуры, спортзалов, бассейнов, заведений общественного питания (кафе, бары, рестораны), бытового обслуживания населения, торгово-развлекательных заведений, магазинов. Также не может быть запрещено проведение массовых мероприятий, если и посетители, и организаторы вакцинированы.

"Голос" обратился к другим фракциям Верховной Рады поддержать эту инициативу, чтобы поддержать предпринимателей и мотивировать привиться тех украинцев, кто этого еще не сделал.

Теги: #коронавирус #законопроект #вакцинация #рудик #голос
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